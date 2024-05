Sans (ERC) augura que "no serà una bona nit" per a ERC davant els últims sondejos

BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha augurat que "no serà una bona nit" per a ERC davant els últims sondejos sobre les eleccions catalanes d'aquest diumenge, i creu que el partit estarà obligat a reflexionar.

En unes declaracions als mitjans al recinte electoral republicà, situat al pavelló de l'Estació del Nord de Barcelona, ha lamentat que la Junta Electoral Central (JEC) no hagi allargat l'horari de les votacions per l'avaria a Rodalies per un robatori de coure.

Sobre els sondejos, també ha alertat de l'"entrada de l'extrema dreta en dues formacions", en referència a Vox i a Aliança Catalana, fet que creu que és una mala notícia per al Parlament, en les seves paraules.