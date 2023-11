Sans (ERC) aposta per coordinar-se amb Junts durant la negociació "amb l'Estat"

Demana un alto el foc permanent a Gaza i evita valorar les declaracions de Sánchez a la zona



BARCELONA, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha expressat aquest dilluns la "voluntat sincera d'ERC de treballar de manera coordinada en la negociació política amb l'Estat entre les dues formacions que resulten clau per garantir l'estabilitat de la legislatura", en al·lusió implícita a Junts a més d'Esquerra.

Ho ha dit preguntada en roda de premsa per la negociació de Junts amb el PSOE, i ha afegit que "ERC no només hi és favorable, sinó que treballa per aconseguir aquesta coordinació estratègica".

"Qualsevol coordinació entre aquells que negociem el mateix ens fa més forts i ens dona més possibilitat negociadora", ha afegit.

A més a més, ha dit que ERC continuarà negociant perquè es compleixin els acords assolits amb "la mateixa tònica" que fa tres anys i mig, amb una reunió setmanal que ha portat a obtenir resultats com els indults i la derogació del delicte de sedició, ha afirmat.

Respecte al nom del verificador de les negociacions amb el PSOE, la portaveu ha dit que prefereixen "guardar-lo amb discreció" i fer-lo públic quan es consideri que és el moment.

ALTO EL FOC A GAZA

Preguntada per les declaracions del president del Govern central, Pedro Sánchez, que va demanar a Israel atenir-se al dret internacional humanitari i va apostar pels dos estats d'Israel i Palestina, Sans ha dit que no opinaran sobre les seves paraules.

"El de menys són les declaracions de Sánchez. Aprofitem per reclamar aquest alto el foc permanent que doni resposta a la necessitat que viu el poble palestí de constituir-se en dos estats independents", ha afirmat.

Així, ha dit que l'alto el foc és la prioritat política i que "tota la resta és superflu".