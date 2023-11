Sans (ERC) aplaudeix el pacte PSOE-Junts: "Celebrem trobar-nos tots en la via de la negociació"

Veu els acords amb el PSOE com una "oportunitat" per sincronitzar els objectius amb Junts

BARCELONA, 9 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha aplaudit l'acord d'investidura d'aquest dijous entre el PSOE i Junts sobre l'amnistia: "Celebrem trobar-nos tots en la via de la negociació. És la manera d'avançar, parlant, negociant i arribant a acords".

En una roda de premsa aquest dijous al Parlament, ha assegurat estar contenta perquè "és un acord que permet avançar al país i a Catalunya", i ha reivindicat que l'amnistia ha de ser general i vinculada a l'organització de la consulta del 9N, l'1-O i les protestes posteriors, després de destacar que inclogui causes com la de Tsunami Democràtic i els CDR.

Sans ha sostingut que aquest acord permet "avançar en la segona fase de resolució del conflicte", que suposarà, segons ella, abordar en igualtat de condicions la seva resolució, i ha recordat l'acord que ERC va aconseguir amb el PSOE, que també inclou el traspàs de Rodalies i la condonació de 15.000 milions d'euros de deute a Catalunya.

"Amb aquests acords de l'independentisme, frenem el pas a la dreta i a l'extrema dreta, i té més sentit que mai veient el que estem veient aquests dies als carrers de l'Estat espanyol", ha dit en al·lusió a les protestes contra l'amnistia.

La portaveu republicana considera que amb aquests acords de l'independentisme amb el PSOE es dona una "oportunitat per poder sincronitzar els objectius estratègics" d'ERC i Junts, preguntada per si es coordinaran al Congrés.

Sobre si han pogut revisar com ha quedat el text de la llei d'amnistia, ha respost que encara no han pogut mirar l'articulat i ha desitjat que "arribi com més aviat millor al Congrés, després d'aquesta onada reaccionària", amb les protestes en contra.

"Treballarem perquè es pugui registrar com més aviat millor perquè entenem que el context ho requereix", i ha vaticinat que el registre serà en qüestió de dies.