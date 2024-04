Sans: No posem terminis al referèndum perquè és qüestió "d'acumulació de forces"

Sosté que les darreres propostes d'Aragonès són "electorals i de govern"

BARCELONA, 5 abr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que el seu partit no posa terminis temporals a la celebració d'un referèndum d'independència perquè "no és una qüestió de temps, sinó d'acumulació de forces".

Així s'ha expressat aquest divendres en una entrevista de La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha assegurat que ERC treballarà "de manera incansable perquè s'apliqui el referèndum" però que el repte és --textualment-- aconseguir els suports necessaris perquè el referèndum sigui inevitable.

Preguntada per les propostes que ha anunciat els darrers dies el president de la Generalitat, Pere Aragonès, com la del finançament singular --i que la Junta Electoral Central (JEC) ha qualificat d'electoralistes--, Sans ha admès que "són electorals i de govern".

Així mateix, respecte a la proposta d'Aragonès de crear una conselleria dedicada al català, Sans ha considerat que les crítiques del líder del PSC, Salvador Illa, que va qualificar la proposta de "coseta electoral", responen, segons ella, al seu menyspreu cap a la llengua.

Finalment, quant als possibles pactes postelectorals, Sans ha assenyalat que no vol que els catalans hagin de triar "entre un país independent i un país on es pugui viure millor", i ha erigit ERC com l'únic partit que defensa les dues qüestions.