Sans (ERC) afirma que la investigació a Puigdemont i Rovira "posa més en valor" l'amnistia

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC i diputada al Parlament, Raquel Sans, ha assegurat que la investigació del jutge de l'Audiència Nacional (AN) sobre el Tsunami Democràtic que implica l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i la secretària general d'ERC, Marta Rovira, "és una resposta política que posa més en valor els acords de l'amnistia" als quals la seva formació ha arribat amb el PSOE.

Sans ha qualificat de "previsible i aberrant" la reacció que assegura que ha tingut el poder judicial a aquest acord i a l'eventual pacte sobre amnistia que estan negociant Junts i el PSOE, en unes declaracions aquest dimarts davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSCJ), on Òmnium ha convocat una concentració unitària contra aquesta investigació a la qual han assistit els representants d'ERC, Junts, la CUP i els comuns.

La portaveu republicana ha descartat pronunciar-se sobre si la llei d'amnistia hauria d'incloure persones com la presidenta de Junts, Laura Borràs: "S'amnistien fets, no persones o causes, vinculats a la consulta del 9N, l'organització de l'1-O i les protestes posteriors", ha subratllat.