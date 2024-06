Sans afirma que "costa entendre" que Junts es desmarqui d'un primer debat d'investidura

Demana desvincular el preacord PSC-ERC a Barcelona de la investidura: "És la seva autonomia"



BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Parlament i portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha afirmat que els "costa entendre" que Junts es desmarqui a l'hora de presentar el seu candidat, Carles Puigdemont, a un primer debat d'investidura per a la presidència de la Generalitat.

"Fa dos dies deien que sumava. O sumem o no sumem, però està bé que ho aclarim", ha dit en una entrevista d'aquest dijous a TV3 recollida per Europa Press, en què ha apuntat que no saben per què Junts convida el candidat del PSC, Salvador Illa, a presentar-s'hi primer i ha afegit textualment que pot arribar a intuir per què ho fan.

D'aquesta manera, Sans ha apuntat que veuen "cert tacticisme" en els de Puigdemont ja que, a parer seu, en tenir ERC la clau de la investidura busquen obligar els republicans a posicionar-se en un possible pacte amb el PSC o amb Junts.

DESVINCULA BARCELONA DE LA INVESTIDURA

En preguntar-li pel preacord PSC-ERC perquè els republicans entrin al govern liderat per l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha demanat desvincular-ho de les negociacions amb els socialistes per a la investidura.

"És la seva autonomia municipal, la seva capacitat de poder-ho decidir", ha argumentat Sans, que ha defensat que la decisió sigui presa per la militància republicana de la capital catalana.