Sans (ERC) acusa el PP de "demonitzar" els indults però abordar-los amb Junts en les negociacions

Demana "transparència" per saber el contingut de les converses

BARCELONA, 12 febr. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha acusat aquest dilluns el PP de "demonitzar" els indults, però que, alhora, els hagi pogut abordar hipotèticament amb Junts, després que diversos mitjans van publicar dissabte que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, estaria obert a un indult a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont condicionat al fet que sigui jutjat i rebutgi la via unilateral.

"Sorprèn que, per primera vegada, ens trobem un PP que no està atiant, no està abonant el conflicte, sinó que el que està parlant és d'una possible solució", ha dit en una roda de premsa aquest dilluns.

Sans ha demanat "transparència" sobre aquestes negociacions, i ha assegurat que és important que se sàpiga tot el que s'ha parlat entre els populars i els de Puigdemont.

Ha destacat que ERC no sap el motiu d'aquestes converses entre les dues formacions: "No sabem si es busquen aliances futures, no sabem si és una cortina de fum, o si és una voluntat més de torpedinar la llei d'amnistia".

En aquest sentit, Sans ha instat el PP a votar a favor de la llei d'amnistia "si volen participar de la solució en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i l'Estat".