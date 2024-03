Sans defensa que ERC és "el rival a batre" en les eleccions catalanes

Espera "no dependre de les irresponsabilitats dels uns i els altres" per formar govern



BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha defensat aquest dilluns que els republicans, encapçalats pel president de la Generalitat, Pere Aragonès, són "el rival a batre" en les eleccions catalanes del 12 de maig.

En una roda de premsa a la seu republicana, ha dit que Aragonès ho és davant d'aquells "que continuen defensant aquest model de l'Estat espanyol, i també per part d'aquells que defensen els privilegis d'uns pocs", en al·lusió al PSC i Junts.

"A ERC sortim a guanyar aquestes eleccions. I sortim amb tot el convenciment, amb tota la força i amb tota determinació", ha reivindicat Sans de cara als comicis a Catalunya.

Ha elogiat la tasca de l'executiu republicà durant aquesta legislatura en defensar les seves mesures per fomentar l'ús de la llengua catalana --que ha reivindicat com una de les bases de Catalunya--, i ha assegurat que allà on hi ha ERC "guanya el país".

NEGA EL CÀLCUL EN L'AVANÇAMENT

"Les teories de la conspiració fan un flac favor al nostre país i són una irresponsabilitat", ha recriminat Sans respecte a les últimes acusacions de l'exalcaldessa de Barcelona i coordinadora dels Comuns, Ada Colau, i del secretari general de Junts, Jordi Turull, que retreuen als republicans que tenien calculat l'avançament electoral.

Ha criticat que els Comuns "han impedit" aprovar els pressupostos de la Generalitat 2024, el rebuig dels quals va portar l'executiu català a avançar els comicis i al central a renunciar a presentar els pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Sans ha expressat que els republicans encaren aquests comicis amb responsabilitat "per no dependre de les irresponsabilitats dels uns i els altres".

POSSIBLE CANDIDATURA DE PUIGDEMONT

En referència a la possible candidatura de l'expresident Carles Puigdemont, Sans ha celebrat que qualsevol ciutadà es pugui presentar a les eleccions "amb tota la normalitat i amb tota la tranquil·litat".

Els republicans veuen bé que Illa i Puigdemont puguin "confrontar models de país" amb el candidat republicà, Pere Aragonès.