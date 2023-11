Sans afirma que ERC està "en igualtat de condicions" per negociar un referèndum després de l'acord

Veu en la investigació a Tsunami Democràtic "la reacció de la part més fosca de l'Estat"



BARCELONA, 4 nov. (EUROPA PRESS) -

La portaveu d'ERC, Raquel Sans, ha considerat aquest dissabte que després de l'acord d'investidura amb el PSOE el seu partit ja està "en igualtat de condicions" per negociar un referèndum d'independència pactat.

"L'amnistia no és la fi de res, sinó que és el principi per poder negociar en igualtat de condicions, i ara estem en igualtat de condicions" ha declarat als periodistes a Sitges (Barcelona).

Ha destacat que el pacte amb el PSOE "millora la vida dels catalans; acaba amb la repressió; continua avançant en la resolució del conflicte polític i avança en la carpeta" del benestar de la ciutadania amb el traspàs de Rodalies.

Ha defensat que el pacte també acaba amb "el dèficit fiscal que ofega les finances de la Generalitat" i que dona continuïtat a les polítiques impulsades per ERC, que ha exemplificat amb els indults i la derogació de la sedició.

"A ERC som coherents amb el que hem fet en l'anterior legislatura, amb el que hem dit en campanya, amb el que fem després de la campanya i responem pel nostre electorat", ha dit, destacant que un 89% de la militància ha avalat l'acord.

INVESTIGACIÓ PER TSUNAMI DEMOCRÀTIC

D'altra banda, ha considerat que la investigació oberta en l'Audiència Nacional per Tsunami Democràtic és la resposta "d'aquelles faccions de l'Estat que no volen que es faci política".

"Hi ha qui decideix que això s'ha de portar pels jutjats, que s'ha de portar a través de la policia, inventant causes i no ens sorprèn gens. De fet, és la reacció de la part més fosca de l'Estat", ha retret.

"CONTINUAR AVANÇANT EN LA RESOLUCIÓ DEL CONFLICTE"

"A ERC el que creiem és que posa en relleu la importància de l'acord assolit i el que permet avançar. Si no els hagués espantat aquest acord, si no creguessin que aquest acord és bo per a Catalunya i per continuar avançant en la resolució del conflicte polític, segurament no reaccionarien d'aquesta manera", ha afegit.

Preguntada per la negociació de Junts amb el PSOE, Sans ha respost que "cadascú té la llibertat de prendre les seves decisions polítiques" i ha insistit que l'acord és bo, ha dit, per avançar en el benestar de la ciutadania.