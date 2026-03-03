Sanpera (Sateliot) alerta de la dependència europea de tercers països en connectivitat

Reivindica la necessitat de centres de decisió propis a Europa
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
El CEO de Sateliot, operadora catalana de satèl·lits, Jaume Sanpera, ha advertit sobre el risc que suposa per a Europa dependre d'infraestructures de connectivitat controlades per tercers països, les agendes dels quals poden no coincidir amb la de la Unió Europea (UE), en una entrevista concedida a Europa Press.
"La connectivitat a Europa depèn de tercers països que poden tenir la nostra mateixa agenda o no, i últimament està passant que no la tenen", ha afirmat, amb motiu de la seva presència al Mobile World Congress (MWC), que se celebra de dilluns a dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.
Sanpera ha posat d'exemple la situació a Ucraïna amb el servei Starlink (de SpaceX, fundada per Elon Musk) en assenyalar que el control de la xarxa depèn de decisions externes: "Connecta i desconnecta segons la seva decisió i les seves necessitats", ha assenyalat.
En vista d'aquest escenari, ha defensat que és "imprescindible" que Europa compti amb centres de decisió propis i tecnologia sobirana per evitar quedar sota el paraigua de normatives com la US Cloud Act, que obliga les empreses nord-americanes a entregar dades a la seva administració davant un requeriment.
SATÈL·LITS CATALANS
En aquest context d'autonomia, Sateliot va llançar els seus primers nanosatèl·lits a l'espai el 2021, corresponents a la primera generació i destinats principalment a la connectivitat IoT.
De cara al 2027, preveu llançar la seva segona generació, anomenada Tritó, que no només oferirà connectivitat a dispositius IoT, sinó que també podran connectar telèfons mòbils amb serveis de dades, veu i vídeo.
Sanpera ha incidit en una constel·lació "definitiva" de 450 satèl·lits, impulsada per la tercera generació, que permetrà la connectivitat directa al mòbil fins i tot quan el dispositiu sigui a la butxaca, sense la necessitat de buscar de manera manual la senyal.
MISSIÓ ESPACIAL ESPANYOLA
La companyia contempla entre els seus plans llançar 16 d'aquests nous satèl·lits el 2027 i, a finals d'any, enviarà a l'espai dos satèl·lits Tritó a bord del coet Miura 5, de l'empresa il·licitana PLD Space, en la primera missió espacial privada 100% espanyola.
"El llançament també és un risc. SpaceX podria decidir en qualsevol moment que ja no és estratègic atendre'ns o prioritzar els clients del seu país o els que no són competència directa, com un satèl·lit d'imatge", ha analitzat Sanpera.
SEGURETAT I EMERGÈNCIES
El CEO de Sateliot ha destacat la utilitat pública d'aquesta xarxa de satèl·lits per a cossos de seguretat com els Mossos d'Esquadra o la Policia Nacional, especialment a zones on els avisos d'emergència (SMS regionalitzats) no arriben actualment a un 3% o 4% de la població.
"En desastres naturals, com va passar amb la dana, la nostra tecnologia permet no només enviar avisos a zones remotes, sinó que l'usuari pugui respondre, trucar al 112 o demanar ajuda des de qualsevol lloc", ha subratllat.
Així mateix, ha assenyalat l'estalvi de costos que suposa per al manteniment preventiu d'infraestructures crítiques (ponts, carreteres i vies de tren) mitjançant el monitoratge constant per satèl·lit.
ALIANCES INTERNACIONALS I FUTUR 6G
La companyia, que ja té acords amb 60 operadors mòbils d'arreu del món --incloent gegants de les telecomunicacions com Jio a l'Índia--, se centra en mercats estratègics on la cobertura terrestre és deficient, com el Brasil, Austràlia o el Canadà.
De cara al futur, Sanpera ha revelat que ja treballen en l'estàndard 6G, que permetrà una continuïtat de servei absoluta en què l'usuari no sabrà si el seu terminal està connectat a una torre terrestre o a un satèl·lit, eliminant qualsevol interrupció en la comunicació.