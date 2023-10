Sanjaume troba clau que el PSC i Junts es "facin seu" l'informe de l'acord de claredat

Creu que s'hauria de llegir "dins i fora de Catalunya"

BARCELONA, 23 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell Acadèmic per a l'Acord de Claredat, Marc Sanjaume, ha sostingut que és clau que el PSC i Junts es "facin seu" l'informe amb diverses fórmules per resoldre el conflicte polític perquè el document tingui recorregut.

En una entrevista del diari 'Ara' aquest dilluns recollida per Europa Press, ha advertit que el document, publicat la setmana passada, "no és un informe jurídic d'una via concreta, tampoc un full de ruta".

"És la resposta conjunta d'un consell d'acadèmics enormement plural sobre una via acordada en relació amb el conflicte", ha defensat Sanjaume, que creu que no els correspon determinar quina és la via concreta a seguir.

L'acadèmic ha defensat que l'informe es llegeixi "dins i fora de Catalunya", tant en la taula de partits catalans que el Govern convocarà per abordar el document i defensar-ne la proposta de referèndum d'independència com per part dels partits d'àmbit estatal.

Segons ell, es tracta d'un document fet perquè tingui recorregut: "No ens agradaria que la lectura de l'informe s'acabés amb la investidura".

NO PACTAR "INCENTIVA L'UNILATERALISME"

Preguntat per la possibilitat que l'Estat rebutgi un referèndum o una solució acordada, Sanjaume ha alertat que això "incentiva l'unilateralisme".

I sobre un possible mediador, ha assegurat que hi ha dues opcions: o bé personalitats "estatals o internacionals de prestigi reconegut per les dues parts, o també la UE", segons el seu parer, la institució més idònia.