Sánchez vol que una dona sigui secretària general de l'ONU i un sistema d'alternança en l'Assemblea General

MADRID, 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha afirmat aquest dilluns que està a favor d'un sistema d'alternança de gènere en l'elecció de la presidència de l'Assemblea General de l'ONU a més de la campanya perquè per primera vegada hi hagi una secretària general.

Així ho ha anunciat en l'acte 'Women's turn to reshape de future' que se celebra a la Casa de América perquè considera que "no hi pot haver més excuses" perquè una dona arribi a aquest lloc 80 anys després.

"Defensem les vostres iniciatives per a un sistema d'alternança de gènere en l'elecció de la presidència de l'Assemblea General. Sens dubte, donem suport a la vostra campanya, Madame Secretary General. Crec que és hora que tinguem una secretària general de l'ONU", ha indicat.

Sánchez assenyala que "és el moment" i assegura que en les seves paraules no hi ha "voluntarisme" perquè fa anys que predica amb l'exemple. En aquest sentit, ha posat l'exemple de Nadia Calviño, que és la primera dona a presidir el Banc Europeu d'Inversions (BEI) i que va ser vicepresidenta primera del seu govern durant la passada legislatura.

Sánchez ha lamentat la falta de dones en llocs de lideratge d'organitzacions multilaterals en assenyalar que cap dona ha estat elegida secretària general de les Nacions Unides i només hi ha hagut quatre presidentes de l'Assemblea General respecte a 70 homes.

A més amés, ha assenyalat que, segons l'informe del 2023 'Dones en el Multilateralisme' les principals organitzacions han estat dirigides per homes el 80% del temps i fins i tot avui "malgrat els avenços assolits pel secretari general António Guterres", segons ha apuntat, només un terç de les organitzacions són dirigides per dones.