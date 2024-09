Sánchez visita una nova promoció de 72 habitatges per a lloguer assequible a Barcelona

BARCELONA, 30 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha visitat aquest dilluns a la tarda una nova promoció de 72 habitatges que es destinaran a lloguer assequible al barri de la Marina del Prat Vermell de Barcelona, i que el Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana ha subvencionat amb 1,7 milions d'euros.

Es tracta d'una nova promoció amb un edifici que té un consum energètic gairebé zero, ventilació, aclimatació intel·ligent i un 30% del sostre cobert amb vegetació, en una ubicació que disposa de bona connexió amb el centre de Barcelona i molt propera a la Zona Franca, segons han informat del Govern central en un comunicat.

En la visita d'aquest dilluns, a més de Sánchez, també han participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez; el delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto; i la primera tinent d'alcalde de Barcelona, Laia Bonet, entre altres.

Els habitatges visitats s'han finançat a través d'una subvenció de 20 milions d'euros que el Govern central ha atorgat a l'Ajuntament de Barcelona per destinar-los a un total de 18 promocions a la capital catalana, la majoria per a lloguer assequible i gestionades per l'Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB).

En total, el Govern central ha invertit 62,3 milions d'euros en habitatges a la capital catalana.