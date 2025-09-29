Sánchez visita el DFactory de la Zona Franca de Barcelona durant la 6a edició de la BNEW

BARCELONA 29 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha assistit aquest dilluns a la tarda a la 6a edició de la Barcelona New Economy Week (BNEW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i que se celebra al DFactory Barcelona, informa el Consorci aquest dilluns en un comunicat.
Ha fet un recorregut per les instal·lacions del DFactory Barcelona, i ha conegut l'activitat de les 40 empreses que formen part d'aquest ecosistema d'indústria 4.0, amb projectes de cirurgia robòtica, de realitat virtual, manufactura avançada i automatització de processos d'emmagatzematge i producció, entre altres coses.
També ha parlat amb algunes de les start-ups que estan participant en la BNEW i que opten als premis BNEW 2025 com a millors start-ups de sostenibilitat, talent, salut, aviació, indústria digital i mobilitat.
A més a més, ha conegut l'estat de les obres d'ampliació del DFactory Barcelona, ja que el CZFB està construint 4 edificis que li permetran ampliar els 17.000 metres quadrats de superfície actuals fins als 60.000 a finals del 2026.
Sánchez ha estat acompanyat pel delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, i la directora general del CZFB, Blanca Sorigué.