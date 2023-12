Sánchez viatjarà a l'Iraq el 27 i 28 de desembre

MADRID, 23 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, viatjarà a l'Iraq els pròxims 27 i 28 de desembre, segons ha informat Presidència del Govern espanyol aquest dissabte.

Aquest viatge s'emmarca dins de la tradicional visita del president de l'Executiu central a missions dels militars espanyols que realitzen fora del territori nacional, com ja va fer l'any passat al Líban, i en aquest cas viatja a l'Iraq.

Des del 24 de maig, Espanya lidera la Missió de l'OTAN a l'Iraq (NMI, per les seves sigles en anglès), sota el comandament del tinent general José Antonio Agüero Martínez, que va rellevar en el càrrec el general Giovanni M. Iannucci, cap de l'NMI des del maig del 2022.

Al juny, l'Estat Major de la Defensa (EMAD) va informar que hi havia 370 militars espanyols desplegats a l'Iraq, enquadrats en la missió de l'OTAN i en l'operació 'Inherent Resolve' de la Coalició Internacional al país.

La Missió de l'OTAN a l'Iraq (NMI-l'Iraq) és una missió d'assessorament i desenvolupament de capacitats i no relacionada amb el combat.

Té com a principal objectiu ajudar l'Iraq a construir les seves institucions de seguretat i a aconseguir unes forces armades més sostenibles i eficaces perquè siguin capaces d'estabilitzar el país, lluitar contra el terrorisme i impedir el retorn del Daesh.

Totes les activitats que desenvolupa l'NMI-Iraq compten amb el consentiment del govern iraquià i es realitzen respectant plenament la seva sobirania i integritat territorial.

El 2022, Sánchez ja va visitar, a data de 28 de desembre, les tropes espanyoles desplegades al Líban, dins de la Missió de la Força Interina de les Nacions Unides per al Líban (UNIFIL). En aquella ocasió va estar acompanyat per la ministra de Defensa, Margarita Robles, per visitar la Base Miguel de Cervantes, a la localitat de Marjayoun, al sud del Líban.