Sánchez viatjarà divendres al Vaticà per reunir-se amb el Papa i "unir esforços" per la pau al Pròxim Orient

Després anirà a Xipre per acudir a la cimera del MED9, l'aliança de nou estats membres del Mediterrani i del sud d'Europa

MADRID, 8 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, viatjarà aquest divendres al Vaticà, on serà rebut en audiència pel Papa Francesc, per "unir esforços en favor de la pau" al Pròxim Orient "davant la gravetat dels esdeveniments" que estan tenint lloc a la regió. Després d'això, viatjarà a Xipre per acudir a la cimera del MED9.

Fonts del Govern central han detallat que la trobada amb el Sant Pare tindrà lloc a les 9 hores del divendres, i està previst que ambdós abordin els esforços necessaris "en favor de la pau, instant a la diplomàcia i al diàleg davant la via militar".

El Pontífex, segons ha explicat la Moncloa, és "un dels principals líders espirituals del món" i ha formulat "constants crides al cessament de les hostilitats i al silenciament de les armes en diverses zones de conflicte". Això l'ha consolidat "com una de les veus més influents a nivell global en la promoció de la pau i l'entesa entre les nacions".

El Govern espanyol emmarca aquesta reunió en l'afany d'Espanya per centrar tots els esforços a aconseguir una solució diplomàtica al Pròxim Orient, que inclogui l'inici d'un procés polític per tornar la pau i la seguretat a la regió, incloent la celebració d'una Conferència de Pau internacional.

VIATGE AL MED9

En finalitzar l'audiència al Vaticà, el president espanyol viatjarà a Xipre per participar en la cimera del MED9 que reuneix als països del Sud d'Europa per intercanviar punts de vista sobre qüestions d'interès de comú de cara al pròxim Consell Europeu, segons han detallat fonts governamentals.

El MED 9 reuneix als caps d'Estat i Govern d'Espanya, Portugal, França, Itàlia, Grècia, Malta, Xipre, Eslovènia i Croàcia, a més de la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen. També participarà el rei de Jordània que ha estat convidat per abordar la situació al Pròxim Orient entre altres qüestions.