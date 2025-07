Sánchez viatja a Xile per fer front comú amb Boric, Lula i Petro en defensa de la democràcia

El president visitarà també l'Uruguai i el Paraguai en la seva setena gira per Iberoamèrica

El president del Govern central, Pedro Sánchez, inicia aquest dilluns a Xile amb una trobada en defensa de la democràcia la que serà la seva setena gira per Iberoamèrica des que està a La Moncloa i que el portarà a visitar l'Uruguai i el Paraguai per continuar aprofundint en la relació i defensar la signatura de l'acord entre la UE i Mercosur.

Sánchez viatja a Santiago convidat pel president xilè, Gabriel Boric, que ha organitzat aquest dilluns el fòrum 'Democràcia sempre' i que comptarà amb l'assistència dels mandataris del Brasil, Luiz Inazio Lula da Silva; de Colòmbia, Gustavo Petro, i de l'Uruguai, Yamandú Orsi.

Aquesta reunió d'alt nivell és continuació de l'organitzada per Sánchez i Lula el setembre passat als marges de l'Assemblea General de l'ONU sota el lema 'En defensa de la democràcia contra els extremismes', en la qual van participar diversos líders mundials, i servirà de pas previ a una nova trobada similar el setembre vinent a Nova York.

L'objectiu de la trobada no és cap altre, segons expliquen fonts governamentals, que defensar la democràcia, les institucions i el multilateralisme en un moment en el qual estan cada vegada més qüestionats i fins i tot estan sent atacats, com s'ha vist en els últims anys en països com els Estats Units o el Brasil.

Sánchez i la resta de mandataris assistents busquen generar una contranarrativa enfront d'aquesta tendència, d'aquí el que de la cita estigui previst que surti una declaració política final. Així mateix, els líders mantindran una trobada amb representants de la societat civil i de centres de pensament --per part espanyola participen Fundació Alternatives i Fundació Avanza--, els que els faran lliurament del seu propi manifest per la democràcia.

La trobada es vertebrarà entorn de tres eixos: la col·laboració en la defensa de les democràcies, les institucions i el multilateralisme, en el qual ha treballat en particular Xile; la lluita contra la desinformació en l'àmbit digital, en el qual Espanya ha assumit el lideratge; i la lluita contra les desigualtats, que abandera el Brasil.

VISITA A L'URUGUAI

Una vegada completada l'agenda a Santiago, Sánchez es traslladarà a Montevideo, on farà aquest dimarts una visita oficial per reunir-se amb el nou president, Yamandú Orsi, amb el qual existeix una gran sintonia política i una visió compartida en molts aspectes, inclòs en qüestions internacionals, segons expliquen des de La Moncloa.

L'objectiu del viatge, el primer d'un president des de 2007, és reforçar encara més la relació i aprofundir-la sobretot en el pla econòmic, per aquest motiu estigui prevista la celebració d'un fòrum empresarial en el qual participaran els dos presidents.

Així mateix, està prevista la signatura de diversos acords, inclòs un d'Aliança País per al Desenvolupament Sostenible, el primer d'aquest tipus que se signa amb un país de renda mitjana i que estableix un nou marc de cooperació, així com un conveni internacional en matèria de lluita contra la inseguretat i la delinqüència organitzada, un problema molt seriós a la regió i que preveu una cooperació més estreta entre les forces i cossos de seguretat dels dos països.

A més, Sánchez aprofitarà el seu pas per Montevideo per desplaçar-se fins a la granja on vivia l'expresident uruguaià Pepe Mujica, mort el passat 13 de maig i traslladar en persona el seu condol a la seva vídua, la també política Lucía Topolanski. "Un món millor. En això va creure, va militar i va viure Pepe Mujica", va escriure el president a X quan va morir l'expresident, el qual va qualificar d'"etern".

ÚLTIMA ETAPA, EL PARAGUAI

Ja dimecres, el president del Govern central efectuarà la que és la primera visita d'un mandatari espanyol a aquest país des del 1999. Allà, té previst reunir-se amb el president, Santiago Peña, que va fer una visita oficial a Espanya el febrer del 2024 i ja va tenir ocasió i reunir-se llavors amb Sánchez.

També en aquest cas està prevista la celebració d'un fòrum empresarial, que clausuraran els mandataris, i la signatura de diversos acords, inclòs un de migració circular com el que ja existeix amb altres països iberoamericans per a la contractació en origen de treballadors per determinats sectors i que després tornen al seu país.

Amb les seves visites a l'Uruguai i el Paraguai, Sánchez també vol posar de manifest el suport ferm del govern a l'aprovació de l'acord del Mercosur, bloc al qual pertanyen aquests dos països juntament amb l'Argentina i Xile, amb la UE.

Espanya entén que en un moment com l'actual de guerra comercial pels aranzels que amenaça imposar el president nord-americà, Donald Trump, la UE ha de buscar nous socis i l'acord Mercosur ofereix en aquest sentit una oportunitat.

Per això Sánchez està decidit a invertir tot el seu capital polític en aconseguir-lo, malgrat que el govern és conscient que encara hi ha alguns obstacles a superar per les reticències de socis com França.