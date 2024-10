Sánchez viatja a l'Índia, acompanyat de la seva dona, per impulsar la relació econòmica i atraure noves inversions

El president estarà acompanyat per empresaris, inaugurarà la nova planta d'Airbus i visitarà Bollywood

MADRID, 26 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Gobierno, Pedro Sánchez, iniciarà aquest dilluns la seva primera visita oficial a l'Índia convidat pel primer ministre, Narendra Modi, amb la voluntat de donar un impuls a la relació entre els dos països i situar-la al nivell que correspon donada la rellevància que el país asiàtic té a l'escena internacional, sobretot en pla econòmic i comercial.

A Moncloa sostenen que fet que l'Índia és ja la cinquena economia mundial hi ha molt marge per millorar tant la balança comercial com l'excedent d'inversions, d'aquí que acompanyin el president un grup d'empresaris, alguns dels quals es veuran fins i tot amb Modi, i estigui previst un fòrum empresarial a Bombai, entre d'altres.

En aquesta ocasió Sánchez viatjarà acompanyat de la seva dona, Begoña Gómez, ja que ha estat convidada pel primer ministre indi i tindrà alguns actes d'agenda pròpia, han indicat fonts governamentals, que han assegurat que a Moncloa no hi ha por perquè la seva presència, atès que està sent investigada per la justícia, pugui opacar d'alguna manera la visita.

La part institucional del viatge es desenvoluparà a Vadodara i no a Nova Delhi. Modi ha volgut rebre a Sánchez a aquesta ciutat de Gujarat, el seu estat natal i en el qual va iniciar la seva vida política. Serà aquí on es produirà la reunió bilateral i on el primer ministre indi oferirà un esmorzar al que s'ha convidat un grup reduït d'empresaris, entre els quals hi haurà el president de Navantia.

PROMOURE L'OFERTA DE NAVANTIA

L'empresa pública opta a un contracte per a la construcció de sis submarins i competeix amb l'alemanya ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS). La proposta, en col·laboració amb l'empresa índia Larsen and Toubro, es basa en la sèrie S80 que s'està construint a Cartagena i preveu transferència de tecnologia, com ja ha fet Navantia a mercats com Austràlia o Turquia.

Sánchez intentarà fer veure a Modi tant el suport sense fissures del Gobierno a l'oferta de Navantia com que aquesta és la que millor respon des del punt de vista tècnic a les necessitats de l'Armada índia, a més que preveu la construcció en una drassana al país asiàtic, han precisat les fonts.

Abans de la reunió, Sánchez i Modi inauguraran en companyia del president d'Airbus Defence and Space, Michael Schoellhorn, la nova planta d'aquesta companyia en la qual es construiran 40 dels 56 avions C295 adquirits per la Força Aèria índia, un model que es fabrica principalment a Espanya.

VA IMPULSAR A la RELACIÓ COMERCIAL

La segona jornada de la visita transcorrerà a Bombai, un dels principals pols econòmics i tecnològics del país. Aquí, el president del Govern inaugurarà un fòrum empresarial en el qual es preveu una nodrida participació d'empresaris.

A Moncloa consideren que fet que l'Índia és ja la cinquena potència econòmica i es preveu que pugui convertir-se en la tercera per 2030 hi ha marge de millora pel que fa a l'intercanvi comercial, clarament desfavorable per a Espanya en l'actualitat, i per a un increment de les inversions índies, ja que actualment el país ocupa el lloc 44 entre els inversors a Espanya.

A més, sostenen que l'obertura que està experimentant el país més poblat del món, amb 1.400 milions d'habitants, també brinda oportunitats per a les empreses espanyoles en sectors en els quals són capdavanteres. A l'actualitat hi ha ja 230 empreses espanyoles presents a l'Índia.

Aquí, Sánchez també tindrà ocasió d'inaugurar l'IV Fòrum Espanya Índia organitzat per la Fundació Consell Espanya-Índia, una entitat privada sense ànim de lucre que busca fomentar el coneixement mutu dels dos països creada en 2009, i visitarà un centre tecnològic

VISITA A BOLLYWOOD

D'altra banda, Sánchez té previst visitar els estudis de Bollywood. Fonts governamentals posen en relleu que la indústria del cinema índia és més potent fins i tot que Hollywood i justifiquen aquesta visita per la voluntat del Gobierno d'atraure inversions d'aquest sector a Espanya perquè es rodin i produeixin aquí més sèries i pel·lícules índies.

Des del punt de vista polític, de la trobada amb Modi sortirà una declaració conjunta que servirà de full de ruta per als propers anys i amb la qual es busca rellançar la relació bilateral i estructurar el diàleg en tots els àmbits.

A Moncloa ressalten que l'última visita oficial d'un president del Gobierno a l'Índia la va realitzar José Luis Rodríguez Zapatero fa 18 anys mentre que Modi va visitar Espanya fa set i incideixen en el fet que l'Índia no és només la major democràcia del món i el país més poblat, sinó que està assumint un paper més marcat en anomenat Sud Global, com ho mostra la seva pertinença als BRICS i la seva política exterior diferenciada.

Quant a l'agenda de la dona del president, des de Moncloa no han volgut entrar en més detalls, més enllà d'indicar que tindrà algun acte organitzat pel Govern indi. Segons va informar fa uns dies 'The Diplomat', que va avançar la presència de Begoña Gómez, aquesta visitarà a Bombai la Fundació Reliance, que presideix Nita Ambani, la dona de l'empresari Mukesh Ambani, l'home més ric de l'Índia i un dels més rics del món.