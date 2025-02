Sánchez viatja a Kíiv amb altres líders europeus per emparar Zelenski en plena arremesa de Trump

Aquesta quarta visita coincideix amb el quart aniversari de la invasió russa d'Ucraïna

MADRID, 23 febr. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, viatjarà aquest dilluns a Kíiv per emparar juntament amb altres líders europeus al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, en plena arremesa del mandatari nord-americà, Donald Trump, i després que Washington i Moscou ha començat a parlar de pau sense comptar ni amb els ucraïnesos ni amb els europeus.

En el seu missatge a les xarxes socials en què va anunciar el viatge, Sánchez va dir que anirà a Kíiv a "reafirmar el suport d'Espanya a la democràcia ucraïnesa i al president Zelenski", després que Trump el va qualificar de "dictador" per no haver celebrat eleccions en ple conflicte i el va advertir que si no actua ràpid es podria quedar sense país.

A La Moncloa entenen que és el moment d'estar amb Zelenski i amb els ucraïnesos; per això el president del Govern central es desplaçarà a Kíiv en el quart aniversari de la invasió russa el mateix dia que també ho faran la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, i la resta de comissaris, així com el president del Consell Europeu, Antonio Costa.

Sánchez vol escenificar amb això el suport que Espanya ha brindat a Ucraïna en aquests tres anys a tots els nivells i també reiterar la seva aposta per una pau justa i duradora que tingui en compte en primer lloc els desitjos de Kíiv, però sense obviar també Europa, la seguretat i els valors dels quals també estan en joc.

Aquest va ser precisament el missatge que va traslladar dilluns passat el cap de l'executiu després d'assistir a París a la reunió organitzada pel president francès, Emmanuel Macron, amb diversos líders europeus només un dia abans que els ministres d'Exterior dels Estats Units i Rússia es van reunir a Riad per parlar d'una possible sortida del conflicte.

Espanya, va dir Sánchez, vol una pau justa i duradora, per la qual cosa cal comptar "amb la implicació activa d'Ucraïna, que és el país agredit, i també del projecte polític que se sent amenaçat, que és la Unió Europea". El president va incidir que no es pot produirs un tancament en fals" com ja va passar després de l'annexió de Crimea per part de Rússia el 2014, ja que això suposaria que en uns anys hi tornés a haver un conflicte.

El Govern central ha insistit en els últims dies que en cap cas s'ha de premiar el responsable d'aquesta guerra, el president rus Vladímir Putin, al mateix temps que també s'ha sostingut que és prematur parlar del desplegament de tropes en una eventual missió de pau quan aquesta encara no s'ha aconseguit i Moscou continua bombardejant diàriament territori ucraïnès.

Aquesta serà la quarta vegada que Sánchez viatja a Ucraïna des que el 24 de febrer del 2022 es va produir la invasió per part de Rússia. El president del Govern central s'hi va desplaçar per primera vegada a l'abril del 2022, acompanyat aleshores per la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Sánchez va tornar a Kíiv en vigílies del primer aniversari del conflicte al febrer del 2023 i la capital ucraïnesa va ser l'escenari de la inauguració de la presidència espanyola del Consell de la UE l'1 de juliol del 2023, en un clar senyal a Moscou del suport europeu a Ucraïna en aquesta contesa.