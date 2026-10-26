Sánchez veu "pur vandalisme" en els aldarulls de Barcelona

MADRID 26 oct. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha criticat els aldarulls de dissabte passat a Barcelona en qualificar-los de "pur vandalisme" i assegura que el seu executiu té "zero tolerància" amb els violents.
En un missatge a X, recollit per Europa Press, el cap del Govern central diu que les protestes no són un acte de democràcia i assegura que van ser instigades per les xarxes socials.
"Hi ha una investigació en marxa i 128 detinguts que respondran davant la justícia", assenyala l'executiu per deixar clara la seva posició: "Zero tolerància amb els violents i ple suport als agents i als comerciants".
Sánchez ha enviat aquest missatge després que dissabte passat es produïssin greus avalots a la capital catalana que van provocar danys en el mobiliari urbà i saquejos en una trentena d'establiments als voltants de la plaça Catalunya.
Els aldarulls, condemnats ara per Sánchez, es van saldar amb 130 detinguts, dels quals més de la meitat, 74 homes i dues dones, eren menors.
Aquest mateix dilluns, diversos ministres han apuntat a l'extrema dreta com els responsables d'aquests incidents en assenyalar que en són els únics beneficiats amb la sensació de caos i desordre que traslladen.