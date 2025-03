Sánchez veu el PP "fent voltes": "Avui diuen 'no' a la condonació de deute i demà diran que ha estat idea seva"

MURCIA 2 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que el PP "camina fent voltes i sense cap rumb" i ha posat com a exemple la seva oposició a la condonació del deute públic a les comunitats autònomes. "El PP avui diu que no i demà dirà que aquesta idea ha estat seva. No tenen remei", ha subratllat.

"Van dir que amb el malvat Sánchez Espanya es trencaria i està més unida que quan ells governaven; que Espanya s'enfonsaria i Espanya lidera el creixement econòmic a Europa. No n'encerten ni una. El que s'ha enfonsat i s'ha trencat és l'eix d'aquesta oposició destructiva que camina fent voltes i sense cap mena de rumb", ha afirmat Sánchez aquest diumenge a la clausura del 17è Congrés Regional del PSRM-PSOE a Múrcia.

El president de l'executiu ha assegurat que des de fa set anys el PSOE va guanyant "per golejada" a la dreta, a qui ha demanat trencar amb Vox per "voler trencar Europa". Sánchez ha afirmat que ser socialista al segle XXI és "estar al costat correcte de la història". "La raó i la història està del nostre costat com també el futur que donarà la raó a les polítiques de progrés", ha subratllat.

En aquest sentit, ha retret que la formació popular "avui diu que no i demà dirà que la idea ha estat seva", en al·lusió a la condonació del deute públic que el PP ha rebutjat. "Jo sé com acaba aquesta pel·lícula. Igual que amb la revaloració de les pensions, que van dir que no i després que sí. No tenen remei", ha sostingut.

Durant la seva intervenció, ha retret que el PP i Vox siguin forts amb els febles i "servils amb el poderós". "El seu lema no és tot per la pàtria. El seu lema és tot per la pasta", ha emfatitzat.

"La ciutadania demana als governants que no es quedin adormits ni tombats a la fresca. Demanen no deixar fer sinó enfrontar-se als poderosos o als que consideren que les coses s'han de quedar com estan per consolidar els seus statu quo profundament injusts i desiguals", ha conclòs.