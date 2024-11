Sánchez veu en els governs negacionistes "un perill" més greu que l'emergència climàtica

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha criticat les formacions que neguen l'evidència científica: "La gran lliçó que hem d'extreure de València és que hi ha un perill molt més greu que l'emergència climàtica, i són els governs negacionistes que per acció o omissió neguen l'emergència climàtica".

Ho ha dit aquest dimarts durant la segona jornada del 44è Congrés Confederal de la UGT, en el qual Pepe Álvarez opta a la reelecció com a secretari general del sindicat, i al qual també han assistit la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

"Hi ha moltes crisis, però només hi ha dues maneres d'enfrontar aquestes crisis, o per l'esquerra o per la dreta, o una recuperació lenta amb retallades o una recuperació ràpida amb justícia social", i ha criticat la gestió neoliberal de la crisi financera del 2008.