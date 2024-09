Sánchez veu el concert català com a oportunitat per una "nova etapa autonòmica", amb responsabilitat fiscal de CCAA

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern d'Espanya i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha destacat aquest dissabte que el debat sobre el finançament autonòmic, que s'ha obert arran del concert econòmic per a Catalunya pactat amb ERC, pot ser una oportunitat per "dissenyar una nova etapa autonòmica" que ajudi a crear un "sistema més just", encara que ha exigit responsabilitat fiscal als Governs autonòmics.

Així ho ha dit Sánchez durant la seva intervenció inicial en el Comitè Federal del partit que se celebra aquest dissabte per convocar de manera oficial el 41 Congrés Federal que activarà canvis en els lideratges territorials del PSOE, encara que també es preveuen crítiques d'almenys quatre federacions socialistes al concert econòmic per a Catalunya.

Durant la seva intervenció en obert, Sánchez no ha esmentat explícitament el finançament singular per a Catalunya, encara que sí que ha fet diverses referències vetllades a aquest concert econòmic, apostant per aprofitar aquest debat del finançament per a "una nova etapa autonòmica".

(((SEGUIRÀ AMPLIACIÓ)))