Sánchez veu una "bona notícia" l'alto el foc i insta a la diplomàcia sense oblidar "la destrucció i les vides perdudes"

Diego Radamés - Europa Press
MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha considerat una "bona notícia" l'alto el foc de dues setmanes negociat entre els Estats Units (EUA) i l'Iran, alhora que ara ha instat a defensar la "diplomàcia" sense "oblidar el caos, la destrucció i les vides perdudes" ocasionades per la guerra.
"Els altos el foc sempre són una bona notícia. Sobretot si condueixen a una pau justa i duradora. Però l'alleujament momentani no ens pot fer oblidar el caos, la destrucció i les vides perdudes", ha defensat el cap de l'executiu en un missatge a X, que ha recollit Europa Press.
Sánchez ha assenyalat que el Govern d'Espanya "no aplaudirà els qui incendien el món perquè es presentin amb una galleda", i ha reclamat que "el que toca ara" per posar fi a la guerra a l'Iran és "diplomàcia, legalitat internacional i pau".
El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, també s'ha pronunciat sobre l'alto el foc en destacar que l'escalada "inacceptable" de violència en la guerra a l'Iran "s'allunya". No obstant això, ha demanat prudència perquè encara és aviat per saber com conclourà aquest procés i ja ha sorgit la "primera divergència", ja que Israel no vol que s'inclogui el Líban en l'acord.
"Tots estarem d'acord en que és un dia d'esperança, perquè després de 40 dies de guerra per fi ha arribat una cosa semblant a una llum", ha afirmat el cap de la diplomàcia espanyola en una entrevista a 'Las mañanas de RNE', que ha recollit Europa Press.
El ministre Albares també ha defensat els "esforços de mediació" del Pakistan perquè la solució arribi per la via diplomàtica. En aquest sentit, ha indicat que Espanya no "escatimarà esforços per defensar" la "mediació pakistanesa" i que "s'obri camí la diplomàcia".