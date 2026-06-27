Sánchez veu "atropellament" als drets de Zapatero i afirma que donarà totes les explicacions

Jesús Hellín - Europa Press
Diu que el PSOE només demana a la Justícia que sigui "justa" amb els casos que afecten la seva dona, el germà i la resta de socialistes
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit aquest dissabte que "no és acceptable" un "atropellament" als drets fonamentals que tant José Luis Rodríguez Zapatero com la seva família han patit amb la filtració a l'opinió pública de l'agenda privada de l'ex-president, de qui ha dit tenir la certesa que donarà totes les explicacions després de la seva imputació en el 'cas Plus ultra'.
Durant la seva intervenció en el Comitè Federal del PSOE, Sánchez ha dit que la filtració a la premsa de "centenars i centenars" de missatges personals de Zapatero que "res tenen a veure" amb la causa per la qual se l'investiga és d' "una enorme gravetat" i "impropi d'una gran democràcia, com és l'espanyola".
I no només perquè s'han vulnerat els seus drets processals, sinó perquè "s'ha causat un immens mal" a Zapatero i la seva família. "I des de la nostra organització no ens callarem davant d'aquesta violació dels seus drets fonamentals".
EL "SOROLL JUDICIAL" NO IMPUGNA EL LLEGAT DE ZAPATERO
Sánchez ha assegurat que els socialistes no permetran que "els de sempre" s'aprofitin d'aquest "soroll judicial" per impugnar el llegat polític de Zapatero, "que els socialistes reivindiquem amb orgull".
"Va afermar drets, va impulsar la igualtat, ens va treure d'una guerra il·legal, va aprovar el matrimoni igualitari i va acabar amb la violència terrorista a Espanya", ha emfatitzat, entre els aplaudiments dels assistents.
Amb tot, ha apuntat que li consta, perquè parla amb ell "de manera regular", que Zapatero donarà "totes les explicacions precises", i ha demanat que prevalgui la presumpció d'innocència. "És el mínim acceptable en un Estat de Dret".
També s'ha referit als processos judicials oberts contra la seva dona, Begoña Gómez, i el seu germà, David Sánchez, encara que ha remarcat que tots dos estan defensant la seva innocència en els tribunals.
Però sí ha volgut deixar clar, d'una banda, que la plaça pública per la qual el seu germà està sent investigat, segons la pròpia UCO de la Guàrdia Civil, va ser creada i convocada quan ell no exercia "cap responsabilitat ni orgànica ni institucional", i que se'l va començar a investigar "perquè una associació ultradretana el va acusar de tenir un milió i mig d'euros en accions i de defraudar impostos a Portugal". "I ambdues acusacions s'han revelat totalment falses".
CONTRA EL JUTGE PEINADO
Respecte a la seva dona, ha explicat que va començar a treballar a la Universitat Complutense l'any 2012, a dos anys de ser triat secretari general del PSOE i sis anys de ser designat president del Govern central, i que la quantitat total que ella ha ingressat per dirigir una càtedra extraordinària i per desenvolupar un programari "ascendeix a un total de zero euros".
Ha recordat que la instrucció --que porta el jutge Juan Carlos Peinado-- s'ha fet "contra el criteri de la Fiscalia" i "ha estat objecte de 15 revocacions totals o parcials per part de l'Audiència" de Madrid i de "reiterades queixes" davant del CGPJ, la qual cosa ha culminat amb unes mesures cautelars "més que qüestionables per desproporcionades i que arriben a posar en qüestió fins al propi treball" de la Policia Nacional.
Sobre els casos que afecten la seva dona i el seu germà, així com tots els que afecten a socialistes, Sánchez ha dit que en el PSOE "l'única cosa" que demanen a la Justícia és "que sigui justa".