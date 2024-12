Sánchez torna a defensar fer-se una foto amb Puigdemont però diu que encara no està prevista en l'agenda

Redueix a "política ficció" un acostament del PP amb Junts i insisteix que presentarà nous pressupostos generals

MADRID, 11 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a defensar una futura reunió amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, per coherència, tot i que ha assegurat que ara per ara no està prevista en l'agenda. A més, ha restat importància a un possible acostament entre el PP i Junts i ho qualifica de "política ficció" i insisteix que presentarà un nou projecte de pressupostos generals de l'Estat per al 2025.

Sánchez ha fet aquestes declaracions en una conversa informal amb els periodistes a La Moncloa, en el brindis de Nadal que tradicionalment ofereix i poc després que la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, allunyés la possibilitat que la seva formació negociï els comptes generals.

Fa just un any, el cap de l'executiu espanyol ja va anunciar que es reuniria amb Puigdemont un cop estigués amnistiat i ara torna a defensar aquesta possible foto per "coherència", quan han impulsat una llei d'amnistia als implicats en el procès amb la qual pretenen girar full.

En aquest sentit, diu que no tindrà cap problema a reunir-se amb els líders polítics catalans, tant amb Puigdemont com amb el dirigent d'ERC, Oriol Junqueras, que va passar diversos anys a la presó després de ser condemnat pel procès.

Sánchez considera que l'important és que la llei d'amnistia ja està aprovada i ara està en fase d'aplicació. Per tant, s'ha de veure quan es produeix aquesta trobada que encara no està agendada, segons indica.

A més, resta importància a les discrepàncies amb Junts i insisteix que presentarà un nou projecte de pressupostos per al 2025. Conscient que necessita tots els seus socis per tirar-los endavant, assegura que està disposat a "suar la samarreta i més" per aconseguir els seus suports.