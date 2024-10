Sánchez tasllada "confiança" a Díaz i suport a les víctimes d'assetjament després de les acusacions contra Errejón

MADRID 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern ha traslladat la seva "confiança" a la vice-presidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, i a Sumar després de les acusacions en xarxes per comportaments masclistes del ja exdiputat del Congrés Íñigo Errejón.

"El Govern treballa per una Espanya feminista on les dones tinguin els mateixos drets, les mateixes oportunitats i la mateixa llibertat i seguretat que els homes", ha escrit Sánchez en un missatge a la xarxa social X, recollit per Europa Press.

Així mateix, ha expressat la seva condemna "a els qui atempten contra aquest projecte d'igualtat" i ha enviat el seu suport a les dones que sofreixen assetjament i abusos.

Finalment, ha transmès tota la seva "confiança" a Díaz i a Sumar, "una organització que ha fet i està fent molt pel progrés de les dones", ha afegit.

Aquest missatge arriba després que s'hagi conegut que Más Madrid va reclamar l'acta de diputat a l'exportaveu parlamentari de Sumar després de demanar-li explicacions sobre les acusaciones de comportaments masclistes, i que ell reconegués la veracitat d'aquestes denúncies, segons han explicat a Europa Press fonts de la formació madrilenya.

Precisament, Errejón ha renunciat aquest dijous al seu escó en el Congrés i abandona la política per problemes de salut mental i afectius, segons ha explicat ell mateix en un comunicat.