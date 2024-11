Sánchez tanca aquesta setmana la ronda de reunions autonòmiques rebent Illa i Mañueco

Ayuso, l'única dirigent regional que ha plantat Sánchez en aquestes trobades bilaterals

MADRID, 17 nov. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, tancarà la seva ronda de trobades bilaterals amb els presidents autonòmics aquest divendres 22 de novembre, quan rebrà al palau de La Moncloa Salvador Illa (Catalunya), Alfonso Fernández Mañueco (Castella i Lleó), Juan Jesús Vivas (Ceuta) i Juan José Imbroda (Melilla).

Amb aquesta jornada, Sánchez donarà per conclosa la seva ronda amb els mandataris regionals després de les eleccions autonòmiques celebrades fa ja més d'un any. L'única que no participarà en aquestes trobades bilaterals serà la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, que va decidir plantar el cap de l'executiu.

En concret, Sánchez va plantejar aquestes reunions bilaterals amb els presidents autonòmics per veure's personalment amb tots els mandataris que van ser elegits després dels últims comicis i amb l'objectiu que aquesta ronda culminés amb la celebració de la Conferència de Presidents que fa dos anys que no es reunieix.

Els recels dels presidents autonòmics amb el finançament singular per a Catalunya acordada entre ERC i PSC van propiciar aquesta ronda de trobades bilaterals i els barons regionals han aconseguit portar aquesta qüestió a la Conferència de Presidents que està prevista per a finals de desembre a Cantàbria.

ILLA TORNA A LA MONCLOA

En un primer moment, el Govern central va citar els presidents autonòmics sobre la base de l'ordre estatutari, tot i que ha deixat finalment per a l'últim dia el president català Salvador Illa, que tornarà al palau de La Moncloa, en aquest cas al capdavant del Govern de la Generalitat de Catalunya.

L'acord fiscal amb ERC per aconseguir la investidura de Salvador Illa ha estat el principal argument esgrimit per la resta de presidents autonòmics en les seves trobades amb Sánchez, mostrant el seu rebuig a aquest finançament singular per a Catalunya.

No obstant això, Illa ha reafirmat la idea de treure endavant aquest finançament singular per a Catalunya pactat amb ERC, i previsiblement abordarà també aquest assumpte en el seu despatx amb el president del Govern cenrtal a La Moncloa.

Però no serà l'únic tema sobre el qual parlaran tots dos dirigents, ja que probablement es posin damunt la taula assumptes relacionats amb les infraestructures, les inversions i els traspassos pendents com el de Rodalies.

DESPRÉS VA MAÑUECO

Després d'Illa, Sánchez rebrà al palau de La Moncloa al president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, a partir de les 12:00 hores. Ja a la tarda rebrà Vivas a les 16:00 hores i Imbroda a les 17:00 hores.

Com han fet la resta de presidents autonòmics del PP, Mañueco traslladarà a Sánchez el seu rebuig explícit al concert econòmic per a Catalunya i l'instarà a abordar l'assumpte del finançament autonòmic en els fòrums multilaterals de la Conferència de Presidents i el Consell de Política Fiscal i Financera.

De la mateixa manera, Mañueco abordarà amb Sánchez altres assumptes relacionats amb Castella i Lleó, relacionats amb infraestructures i inversions.

AYUSO PLANTA SÁNCHEZ

L'única presidenta autonòmica que no acudirà a aquesta cita bilateral amb Pedro Sánchez serà Isabel Díaz Ayuso, que ho justifica considerant que el cap de l'executiu l'ha "difamat" i perquè se celebra després de negociar amb els partits independentistes catalans "la ruptura de la Hisenda comuna".

Això va provocar diverses crítiques per part del Govern central i el PSOE, arribant a acusar a Ayuso d'"absentisme laboral" per no acudir a la crida de Sánchez en la seva trobada bilateral, mentre que altres presidents autonòmics del PP van expressar el seu suport encara que van defensar la seva presència.