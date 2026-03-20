Sánchez i Sumar desbloquegen el Consell de Ministres després d'un possible acord

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El Consell de Ministres extraordinari ha començat tocades les 11.30 hores, amb més de dues hores de retard, després que el president del Govern central, Pedro Sánchez, i la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, hagin negociat directament algunes de les mesures que Sumar ha plantejat per fer front a l'impacte del conflicte al Pròxim Orient.
Fonts del partit de Yolanda Díaz han traslladat a Europa Press que tot i que hi ha hagut avenços, encara "s'han de tancar alguns serrells", però ja es negociaran durant el Consell de Ministres.
A part, altres fonts de la coalició han informat a Europa Press que Sánchez s'ha reunit amb els cinc ministres de Sumar abans que comencés el Consell. Aquestes fonts exposen que quan ha arrencat la reunió encara no hi havia consens en els aspectes fonamentals del pla anticrisi.
La reunió del Consell s'havia endarrerit pel rebuig dels membres de Sumar a que comencés pel fet de deixar fora del decret que aquest divendres aprovarà l'executiu sobre la guerra a l'Iran la pròrroga dels contractes de lloguer i les mesures de control als marges empresarials.
El Consell de Ministres hauria d'haver començat cap a les 9.30 hores, i està previst que quan acabi comparegui el president Sánchez.
Els ministres de Sumar han estat pressionant per introduir elements de millora en l'accés a l'habitatge i el control de preus en aquest pla anticrisi, a més d'establir un mecanisme de control per evitar que la reducció de tributs comporti beneficis extraordinaris injustificats.
No obstant això, l'ala socialista es resistia a incloure aquestes mesures i centrar el focus en les qüestions energètiques per garantir la convalidació del pla al Congrés amb el suport de grups com el PNB i Junts, que ja van advertir l'executiu que no volien un text òmnibus.