Sánchez subratlla que el retorn de Rovira és gràcies a l'amnistia i demana "responsabilitat" per investir a Illa

MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha remarcat que el retorn a Espanya de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, previst per a aquest divendres es produirà gràcies a la Llei d'Amnistia aprovada pel seu Executiu i a més ha apel·lat a la "responsabilitat" d'ERC per aconseguir un acord per a la investidura de Salvador Illa (PSC) com a nou president de la Generalitat.

Sánchez ha estat interrogat sobre si el retorn de Rovira podria facilitar la investidura d'Illa i ha assenyalat que al seu judici no té res a veure una cosa amb l'altra.

"Estem parlant d'un acord de govern per començar a caminar la legislatura a Catalunya. I jo confio, evidentment, en la responsabilitat i en el compromís de totes les formacions polítiques", ha assenyalat.

En una roda de premsa des de Washington, en finalitzar la cimera de l'OTAN, ha reiterat que la societat catalana està "cansada de mirar a l'any 2017" en el qual es va dur a terme el procés i per tant vol mirar cap endavant i "construir futur".

Així, ha recordat que va haver-hi gent empresonada i es van prendre una sèrie de mesures de gràcia --els indults-- i també s'ha aprovat una Llei d'Amnistia que pretén "tornar a aquest punt on ens separem i que la societat catalana es retrobi", ha indicat.

"I jo crec que això és la conseqüència del que viurem aquest matí, si és que, efectivament, es produeix el retorn de la líder d'Esquerra Republicana", ha afirmat.