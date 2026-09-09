Sánchez subratlla que és un "fet objectiu" el passat de la jutgessa Tardón al PP

MADRID 9 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha subratllat que és un "fet objectiu" que la jutgessa María Tardón va ser regidora del PP a l'Ajuntament de Madrid, si bé ha indicat que el compromís polític d'una persona no està "renyit" amb la seva tasca a l'Audiència Nacional.
Després de les crítiques del ministre de Transports, Óscar Puente, a la jutgessa que investiga la crisi a Ceuta, Sánchez ha dit que l'executiu té "màxima confiança" en la justícia i respondrà amb transparència perquè no té "res a amagar" sobre l'entrada massiva d'immigrants.
"Les forces i cossos de seguretat de l'Estat i nosaltres mateixos estem investigant per entendre exactament què ha passat", ha aclarit Sánchez en una entrevista a 'Mañaneros' de La 1, recollida per Europa Press, en la qual ha defensat la posició de l'executiu davant la "hipèrbole" en el debat públic de "determinats mitjans conservadors, o fins i tot la dreta i la ultradreta", en referència al PP i Vox.
Sánchez ha insistit que el Govern d'Espanya "ha d'actuar sobre proves", amb "responsabilitat i, lògicament, amb proporcionalitat". "Això no està renyit amb la contundència ni tampoc amb donar-hi la dimensió de crisi humanitària que ara mateix té la ciutat de Ceuta", ha afegit.