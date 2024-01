Sánchez subratlla que la competència per "expulsar migrants competeix a l'Administració central"

Anuncia que el Govern central aprovarà una llei per protegir els menors del porno a internet



MADRID, 14 gen. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha rebutjat que Catalunya pugui expulsar immigrants, després d'arribar a un acord amb Junts per cedir competències d'immigració a la Generalitat, perquè "l'expulsió dels migrants competeix a l'Administració General de l'Estat".

"Jo no estic dient això (que Catalunya expulsi immigrants), al contrari. El Pacte de Migració i Asil de la Unió Europea és bastant clar. Anem cap a una política comunitària", ha comentat aquest diumenge en una entrevista amb 'El País', recollida per Europa Press, en la qual aborda la seva relació amb Junts, amb el PP o Bildu.

El president del Govern central afirma que el que han cedit és el que està reconegut a l'Estatut d'Autonomia de Catalunya en matèria de política migratòria. "Ells demanaran lògicament les competències que considerin, però, finalment, és un tràmit parlamentari que exigirà que totes les forces polítiques posem en funcionament totes les nostres polítiques i arribem a un punt d'acord", indica.

En aquest sentit, retreu que s'equipari la migració amb la delinqüència i enalteix que Espanya sigui en matèria de política migratòria un exemple per a Europa. "Ho sento dir quan parlo amb dirigents europeus. Estem tenint una política migratòria humanista i aquesta és la intenció, la voluntat del Govern d'Espanya", explica.

D'altra banda, ha qualificat d'"extraordinària" notícia que formacions polítiques que "rebutjaven" qualsevol tipus de participació constructiva en la governabilitat d'Espanya, "avui ho estiguin fent". "Això no és un signe de feblesa. És, al contrari, un signe de fortalesa", subratlla.

"Paga la pena que la nostra democràcia sigui millor, més completa, incorporant al sistema partits polítics que fins abans d'ahir van impulsar una declaració unilateral d'independència? La resposta és rotundament que sí", assevera.

Sánchez recorda que quan va arribar al Govern central, unes de les principals preocupacions dels ciutadans eren la corrupció i la independència de Catalunya. "Avui, cinc anys després, el 95% de la ciutadania espanyola pensa que la corrupció no és un problema. I el 98% de la ciutadania, gairebé el 99%, pensa que la independència de Catalunya no és un problema. Alguna cosa haurem fet bé. L'alternativa és un estat d'excepció permanent per part de la dreta i la ultradreta", assenyala.

NO NOTA XANTATGE

D'altra banda, afirma que no nota xantatge de Junts, com diu el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i lamenta que quan l'esquerra pacta amb el nacionalisme s'identifiqui amb "vendre trossos a Espanya". "La dreta quan governa i pacta amb el nacionalisme perifèric, resulta que és sinònim de sentit d'Estat. Quan ho fa l'esquerra, el que estem fent és poc menys que fer xantatge o vendre trossos a Espanya. No, el que estem fent és ser coherents amb el Títol VIII de la nostra Constitució", manifesta.

Respecte al PP, Sánchez afirma que "tant de bo" s'hi pogués entendre per tirar endavant polítiques com la revaloració de les pensions. "Com explica el PP als seus votants de més de 65 anys que han votat en contra de revaloritzar les pensions? Per cert, amb un líder que cobra tres sous", qüestiona.

Sobre aquesta qüestió, critica que el PP ha "incomplit" la Constitució i no els independentistes en no poder renovar el CGPJ. "Jo he arribat a tres acords amb el PP, els tres trencats unilateralment pel PP. Tinc un diagnòstic una miqueta cru del lideratge del senyor Feijóo. No crec que sigui un líder autònom. Crec que és un líder que està més pendent de la portada del mitjà de comunicació de dretes que li indiqui per on ha d'anar", sentencia.

LLEI D'AMNISTIA

Durant l'entrevista, Sánchez és preguntat pel malestar de la ciutadania espanyola amb la llei d'amnistia, i el president del Govern central al·ludeix a l'"Espanya real" que va votar el 23 de juliol i als més de 50 diputats que van demanar al PSOE la norma.

"Jo vaig haver de respondre a una disjuntiva, que era si continuàvem amb un Govern de coalició progressista, amb totes les dificultats que evidentment comporta tirar endavant les lleis en un Parlament fragmentat, com estem veient, o donàvem l'oportunitat a Feijóo de governar amb Abascal", ha comentat.

Així mateix, reconeix que la seva intenció és reunir-se amb Puigdemont després d'aprovar-se la llei d'amnistia i també amb Oriol Junqueras. "Si estem normalitzant la situació a Catalunya, si nosaltres hem indultat prèviament aquests líders independentistes i altres, efectivament, juntament amb altra gent, si procedim a un fet transcendent com és l'amnistia, és evident que ens haurem de trobar i parlar", ha admès.

LLEI INTEGRAL PER ALS MENORS A INTERNET

D'altra banda, Pedro Sánchez ha anunciat que aprovarà una llei integral per a la protecció dels menors a internet i alerta d'una "autèntica epidèmia de menors que tenen accés a continguts pornogràfics".

"Les dades són demolidores. Un de cada quatre joves de menys de 12 anys ha tingut o té accés al porno i en consumeix. Gairebé la meitat dels joves de menys de 15 anys en consumeixen. I això no és puritanisme. Això afecta a la formació dels nostres adolescents i també als comportaments futurs que puguin tenir en un tema tan transcendental com és la igualtat", ha afirmat.

El president assegura que aquests continguts afecten la formació dels joves i el seu "comportament present i futur". Per això, proposarà un "acord de país" per protegir els nens i adolescents a la xarxa, que comptarà amb tres eixos.

"El primer, l'aprovació d'una llei integral per a la protecció dels menors a internet; el segon, l'aprovació d'una estratègia multidisciplinària des de l'àmbit de l'educació, de les competències digitals, també en l'àmbit de la igualtat; i finalment, la creació de dispositius que impedeixin l'accés a aquests continguts pornogràfics als menors d'edat. Ja hi estem treballant amb l'Agència de Protecció de Dades i amb la Fàbrica de Moneda i Timbre", ha explicat.