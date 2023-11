Sánchez sosté que el verificador "pot ajudar" en el diàleg amb Junts

EL CAIRE, 24 nov. (De l'enviada especial d'EUROPA PRESS, Leyre Guijo) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha sostingut que la inclusió d'un mecanisme de verificació en el diàleg amb Junts pot ser d'ajuda atesa la "desconfiança" entre aquest partit i el PSOE, i ha descartat que la llei d'amnistia li pugui acabar passant factura.

Sánchez s'ha pronunciat per primera vegada sobre la figura del verificador, inclosa en l'acord d'investidura entre els socialistes i Junts, en una conversa informal amb els periodistes que l'han acompanyat en la seva gira per Israel, Palestina i Egipte.

El president espanyol ha sostingut que com que es tracta de dos partits que es tenen desconfiança i parteixen de posicions molt diferents, el mecanisme de verificació "fins i tot pot ajudar".

El pacte, signat pels dos partits a Brussel·les després d'una intensa negociació en la qual van participar el número tres dels socialistes, Santos Cerdán, i l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, contempla un mecanisme de verificació internacional encarregat d'"acompanyar, verificar i fer un seguiment de tot el procés de negociació i dels acords entre les dues formacions als quals s'arribi".

Pel que fa a la primera ronda de negociacions, que estaria previst de cara a la setmana vinent fora d'Espanya, Sánchez ha descartat que l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero hi pugui assistir com a membre de la delegació socialista, en la qual sí que ha confirmat que hi serà Santos Cerdán però no ha volgut donar més pistes sobre la resta d'integrants.

Sánchez ha insistit que el PSOE ha negociat amb Junts de manera pública i ha donat a conèixer el seu acord a la ciutadania, després de retreure al PP que també intentés negociar amb els independentistes catalans però no n'hagi donat detalls. A parer seu, cal aspirar a resoldre aquest conflicte i tot el que vagi en aquesta direcció la ciutadania ho reconeix, com ho prova el fet que la situació dista molt de la del 2017.

Preguntat sobre si creu que la llei d'amnistia que s'ha presentat al Congrés en virtut dels acords amb Junts i ERC li pot acabar passant factura, el president espanyol ha sostingut que ara té quatre anys per davant i que tot i que en el seu moment els indults als líders de l'1-O van aixecar molta polseguera "avui ningú ja no em retreu les mesures de gràcia".