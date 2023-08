Sánchez s'ofereix al Rei per anar a la investidura i es veu capaç d'aconseguir la majoria suficient

El president diu que no li correspon a ell determinar si una llei d'amnistia seria constitucional i diu que per això està el TC



El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha ofert al Rei per ser candidat i sotmetre's al debat d'investidura ja que es veu capaç d'aconseguir "la majoria suficient" per superar el mínim que exigeix la Constitució, com --ha dit-- es va veure en la conformació de la Taula del Congrés.

"Només hi ha una majoria parlamentària possible, una majoria progressista liderada pel PSOE. No hi ha una altra alternativa que reeditar un Govern de progrés" que doni continuïtat a la tasca realitzada en els últims quatre anys, ha proclamat en una roda de premsa a Moncloa després de ser rebut a la Sarsuela pel Rei.

Sánchez ha defensat que el procés d'investidura "no és un tràmit d'exhibició, sinó que té la finalitat d'aconseguir la majoria suficient" i, al seu judici, la possible alternativa del PP liderada per Alberto Núñez Feijóo és "erma" i la seva investidura resultaria "fallida". "El senyor Feijóo té un sostre i nosaltres partim d'un sòl", ha resumit.

El candidat socialista ha utilitzat com a argument per justificar la seva situació d'avantatge respecte a Feijóo tant el resultat del 23J com el de l'elecció de la Taula del Congrés la setmana passada, en el qual Francina Armengol va cncertar els vots de 178 diputats --PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNB, EH Bildu i BNG-- mentre que la secretària general del PP, Cuca Gamarra, solament va recaptar 139 respatllers --els del seu partits més UPN i CC-- mentre que Vox va optar per votar al seu propi candidat.

"Els qui van plantejar una proposta derogatòria" del Govern de coalició de PSOE i Podem "van fracassar, van ser derrotats per les urnes, per la voluntat majoritària de la societat espanyola i en aquestes condicions els seus esforços, les seves contorsions per optar a una investidura, són perfectament legítims però es revelen erms", ha sostingut.

LA DE FEIJÓO SERIA UNA INVESTIDURA FALLIDA

"Seria una investidura fallida", ha augurat. Amb tot, ha incidit que si després de les eleccions del 23J i de l'elecció de la Taula del Congrés "vol per tercera vegada donar-se de cara amb una realitat emanada de la voluntat popular està en el seu dret".

Així les coses, Sánchez ha garantit que el PSOE respectarà qualsevol decisió que adopti el Rei, que a la tarda rebrà a Feijóo, abans de decidir a qui encarrega la formació de Govern conforme a l'article 99 de la Constitució. "Sigui el que sigui la decisió que prengui el cap de l'Estat compta amb el respecte i el respatller del PSOE", ha recalcat.

En aquest sentit, ha defensat que cal esperar a conèixer la decisió del monarca abans de comentar les negociacions del PSOE amb els partits independentistes, en particular amb els catalans, i les peticions que aquests estan fent per garantir el seu respatller de cara a un segon mandat.

"Parlar sobre el procés de negociació com a potencial candidat és prematur", ha replicat, encara que ha admès que la "aritmètica parlamentària" situa el PSOE en millor situació que al PP.

NO ACLARA SI HI HAURÀ LLEI D'AMNISTIA

Quant a l'exigència d'una llei d'amnistia plantejada pels independentistes catalans, Sánchez ha evitat aclarir si el Govern està obert a això, recalcant que "el diàleg és el mètode i la Constitució és el marc".

Preguntat expressament si considera que aquesta llei seria constitucional, ha esgrimit que no li correspon a ell "dir què és o no constitucional". Per a això "afortunadament està el Tribunal Constitucional", ha agregat.

El president del Govern en funcions ha aprofitat una vegada més per treure pit de la política respecte a Catalunya, on ha reiterat que la situació és molt millor que la que es van trobar al 2019. L'aposta per la normalització i l'estabilització ha donat els seus fruits i els resultats tant del 28M com del 23J ho demostren, ha afegit.

"Hem de continuar en aquesta línia de treballar per la convivència i aquí és on estarà el PSOE", ha insistit, defensant el diàleg amb Junts després de les crítiques rebudes per la dependència de la formació de l'ex president de la Generalitat Carles Puigdemont per aconseguir l'elecció d'Armengol i la seva eventual investidura com a president.

DEFENSA EL DIÀLEG AMB JUNTS, NO NEGA LA SEVA LEGITIMITAT

"Junts per Catalunya té una representació parlamentària de set escons, com ho té ERC també, com la tenen altres forces parlamentàries, i lògicament nosaltres no rebutgem ni neguem la legitimitat, a diferència del que fan altres forces polítiques a la nostra dreta, tant PP com Vox", ha subratllat el secretari general socialista.

Per a Sánchez, el "gran avantatge" del PSOE sobre el PP és que pot "parlar amb totes les forces polítiques menys amb una", en referència a Vox, mentre que els de Feijóo "només poden parlar amb aquesta única força política i no amb la resta". En la seva opinió, aquesta és una de les "principals virtuts" de la política de diàleg i convivència que ha vingut practicant el Govern.