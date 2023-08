Sánchez s'ofereix al Rei per anar a la investidura i es veu capaç d'aconseguir la majoria suficient

MADRID, 22 ago. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha ofert al Rei per ser candidat i sotmetre's al debat d'investidura, doncs es veu capaç d'aconseguir la majoria suficient" per superar el mínim que exigeix la Constitució, com al seu judici es va veure en la conformació de la Mesa del Congrés.

"Només hi ha una majoria parlamentària possible, una majoria progressista liderada pel PSOE. No hi ha una altra alternativa que reeditar un Govern central de progrés", ha proclamat.

En roda de premsa al Congrés després de ser rebut en audiència a Zarzuela, Sánchez ha assenyalat que el procés d'investidura "no és un tràmit d'exhibició, sinó que té la finalitat d'aconseguir la majoria suficient", i al seu judici la possible alternativa del PP liderada per Alberto Núñez Feijóo és "erma" i la seva investidura resultaria "fallida". "El senyor Feijóo té un sostre i nosaltres partim d'un sòl", ha resumit.

Això sí, ha garantit que el PSOE respectarà qualsevol decisió que adopti el Rei, que a la tarda rebrà a Feijóo, l'altre candidat que aspira a ser designat candidat.