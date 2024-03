Sánchez s'examina en les catalanes al seu gran feu i posa a prova el cost electoral de l'amnistia

A més del suport que assoleixi el PSC, serà clau per al futur de la legislatura com quedi la relació de forces entre ERC i Junts



MADRID, 16 març (EUROPA PRESS) -

Les pròximes eleccions autonòmiques a Catalunya suposaran una prova de foc per al president del Govern central, Pedro Sánchez i les seves polítiques cap a aquesta comunitat, i per primer cop mesuraran l'impacte electoral de la llei d'amnistia en el principal feu electoral del cap de l'Executiu central.

El resultat de les urnes i la situació en la qual quedin ERC i Junts serà fonamental per al futur de la legislatura a nivell nacional i s'obrirà un nou escenari en el qual les formacions independentistes tornaran a calibrar si els interessa continuar donant el seu suport al PSOE a Madrid.

Els socialistes comprovaran si els catalans avalen tot un seguit de mesures adoptades per afrontar el conflicte que va generar el procès i per garantir-se els suports d'ERC i Junts al Congrés dels Diputats. Fins al moment, Catalunya ha estat el principal graner de vots de Sánchez i el que ha compensat la caiguda de suports dels últims anys a gairebé tota Espanya.

Per tant, serà clau veure si el partit encapçalat per Salvador Illa guanya o perd suports el 12 de maig --va ser el més votat en les últimes eleccions catalanes el febrer del 2021--. Però serà tan important com això per al futur de la legislatura saber com queda establert el nou repartiment de forces en l'independentisme.

LA PUJADA DE SUPORTS A CATALUNYA HA COMPENSAT LA BAIXADA GENERAL

Les diferents decisions que ha anat prenent Sánchez respecte de Catalunya: indults als líders del procés empresonats, derogació del delicte de sedició i rebaixa de la malversació han contribuït al desgast electoral del PSOE, que s'ha vist derrotat en gairebé totes les cites electorals dels últims anys.

De fet, la seva última gran victòria va ser precisament en les catalanes del 14 de febrer del 2021, en les quals Illa va ser el candidat més votat i, malgrat tot, no va poder governar atès que ERC i Junts van sumar forces en un govern de coalició.

A partir de llavors s'han succeït les derrotes a la Comunitat de Madrid, Andalusia --on el PP va aconseguir una majoria absoluta per primer cop-- i Castella i Lleó. En les autonòmiques i municipals del 28 de maig del 2023 el PSOE va perdre bona part del seu poder territorial i en les generals del 23 de juliol va ser segona força per darrere del PP, tot i que va resistir per la mínima i Sánchez va poder continuar a La Moncloa després de pactar amb l'independentisme català i acabar concedint la llei d'amnistia.

En les últimes eleccions que s'han celebrat, les gallegues del passat 18 de febrer, els socialistes van caure fins al pitjor resultat de la seva història. Era el primer cop que els ciutadans anaven a les urnes després que el PSOE acceptés la llei d'amnistia. En tot cas, a Ferraz van intentar desvincular la caiguda d'aquesta circumstància, en un territori històricament desfavorable per als seus interessos.

En les generals del 23 de juliol, si els socialistes van resistir va ser gràcies al resultat que van obtenir a Catalunya, on van ser la primera força i van aconseguir 19 escons dels 48 que es reparteixen en total, a costa d'un independentisme dividit que va perdre bona part dels seus vots. Però ara, amb la llei d'amnistia aprovada i un possible retorn de Carles Puigdemont a l'horitzó, han de tornar a convèncer l'electorat per guanyar.

SÁNCHEZ ES BOLCARÀ AMB ILLA

El Govern central i la direcció del PSOE afronten l'avançament electoral a Catalunya amb optimisme i consideren que arriben "preparats", si bé admeten que els han trastocat els plans, que passaven per aprovar primer l'amnistia, després els pressupostos i assegurar així la viabilitat de la legislatura fins el 2027.

Malgrat tot, s'encomanen a Illa, a qui veuen reforçat i amb bona imatge institucional, en haver donat suport a Pere Aragonès perquè hi hagués pressupostos a Catalunya, que no van tirar endavant per la negativa dels Comuns a votar-hi a favor. En aquesta línia, fonts socialistes avancen que Sánchez tindrà una important presència en la campanya electoral.

De fet, aquest diumenge és a Barcelona juntament amb Illa, en la clausura del Congrés del PSC que renovarà el lideratge de l'exministre de Sanitat al capdavant dels socialistes catalans. Tot i que estava organitzat per endavant sense comptar amb l'avançament electoral, a Ferraz assenyalen que els ve bé com a llançament de la precampanya.