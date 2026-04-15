Sánchez segella una aliança d'esquerres i contra la guerra amb Lula, Petro i Sheinbaum aquest cap de setmana a Barcelona

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, encapçala una sèrie d'actes aquest cap de setmana a Barcelona encaminats a segellar les seves aliances amb líders d'esquerres de tot el món, on expressaran la seva defensa del multilateralisme i el seu rebuig a la guerra a Iran, que continua en marxa, mentre el president nord-americà Donald Trump carrega amb duresa contra els estats que no s'adhereixen a la seva causa.
Aquest divendres 17 d'abril Sánchez i el president brasiler, Lula da Silva, presideixen la cimera bilateral entre tots dos països, la primera d'aquest tipus que manté Espanya amb qualsevol estat llatinoamericà, en la qual participaran una desena de ministres de cada país i se signaran acords en diferents àmbits: economia, agenda social, innovació, tecnològica i digital, segons traslladen fonts de Moncloa.
La cimera se celebra a nivell de caps d'Estat i de Govern i eleva l'estatus de la relació diplomàtica que existia fins al moment entre els dos països, fruit de la sintonia que Sánchez i Lula exhibeixen en els últims anys.
El cap de l'Executiu espanyol ha estat en diverses ocasions al país iberoamericà de viatge oficial i Lula va visitar dues vegades La Moncloa. El 2021 en qualitat d'ex-president i més recentment, al març de 2024 després de la seva reelecció.
Els dos líders han expressat la seva oposició frontal al conflicte a Iran iniciat per Estats Units i Israel i insisteixen en el respecte a un ordre internacional basat en regles i la defensa de les institucions multilaterals, principalment l'Organització de Nacions Unides (ONU).
REUNIÓ DEFENSA DE LA DEMOCRÀCIA
L'endemà es durà a terme la IV Reunió en Defensa de la Democràcia, una iniciativa encapçalada també per Espanya i Brasil a la qual se sumen líders d'esquerra de tot el planeta com el president de Colòmbia, Gustavo Petro, la de Mèxic, Claudia Sheinbaum --una visita amb la qual es posa fi a diversos anys de tensions diplomàtiques amb Espanya-- i el president del Consell Europeu, el portuguès António Costa.
També hi seran els líders de països com Uruguai, Sud-àfrica, Irlanda, Lituània i Albània, entre altres. En total uns 30 dirigents sumant a vicepresidents, ministres i ambaixadors, que dialogaran sobre tres assumptes principals: la defensa de les institucions i el multilateralisme; la desinformació i les tecnologies digitals; i l'extremisme i la desigualtat.
La reunió continua el treball previ de les tres reunions anteriors --dues celebrades durant l'Assemblea General de l'ONU en 2024 i 2025, i una a Santiago de Xile al juliol de 2025-- en la qual els participants insistiran en la seva defensa d'un ordre internacional basat en regles i la renovació del sistema multilateral.
Brasil i Espanya van llançar aquesta iniciativa en 2024 per enfrontar l'augment de l'extremisme, la polarització i la desinformació, alertant que aquests fenòmens erosionen la cohesió social i amenacen les institucions democràtiques i el multilateralisme.
UNA ALTERNATIVA A TRUMP
A més d'aquests dos cims, el cap de setmana es completa amb un gran acte dels progressistes mundials, la 'Global Progressive Mobilisation' organitzat pel PSOE, al que també acudiran diversos caps de Govern, inclosos Lula i Sheinbaum i llançaran un missatge global de "no a la guerra".
Encara que no es tracta d'un acte contra Trump, segons apunten els socialistes pretenen oferir la seva visió alternativa de com respondre als desafiaments del present i del futur.
Aquesta unió de forces d'esquerra al món es produeix en un moment especialment delicat, en el qual l'inquilí de la Casa Blanca està carregant amb duresa contra diferents líders mundials, alguns socis tradicionals com la primera ministra italiana Giorgia Meloni, per no recolzar la intervenció militar contra Teheran.
Sánchez arriba a aquesta cita després d'un viatge de 4 dies a Pequín, en el qual ha estret encara més els llaços amb Xina, al que considera l'únic actor capaç d'intervenir per posar fi a la guerra.