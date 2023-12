Sánchez s'acomiada de la Presidència espanyola del Consell de la UE i diu que Europa surt en "més forta i cohesionada"

El cap de l'Executiu espanyol cedeix el testimoni a Bèlgica, que assumeix des de l'1 de gener la presidència rotatòria

També destaca l'acord per suprimir els controls aeris i marítims a les fronteres internes amb Bulgària i Romania

MADRID, 31 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, s'ha acomiadat aquest diumenge de la Presidència espanyola del Consell de la Unió Europea, destacant que Europa en surt "més forta, més justa i més cohesionada per afrontar els reptes del futur", i ha desitjat "tota la sort del món" al primer ministre de Bèlgica, Alexander de Croo, el país del qual assumeix des de l'1 de gener el relleu d'Espanya.

En un discurs de comiat, Sánchez ha agraït "l'intensa feina" feta i els acords assolits en aquest semestre. "Ha estat un honor ostentar la Presidència rotatòria per cinquena vegada des que Espanya va entrar a formar part de la Unió Europea el 1986. Hem arribat a acords històrics", ha celebrat.

Entre aquests acords, el president del Govern central ha destacat l'obertura de les negociacions d'adhesió d'Ucraïna i Moldàvia, recordant que en accedir a la Presidència va traslladar al president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, "la voluntat de tots els Estats membre d'aprovar aquest acord", que finalment va veure la llum en l'últim Consell Europeu.

Sánchez ha ressaltat que en els últims sis mesos "s'han tancat més de 70 expedients, una xifra molt superior a la mitjana d'altres presidències", amb "acords rellevants" en línia "amb les quatre grans prioritats" que va fixar Espanya. "Reindustrialitzar el nostre continent i garantir-ne l'autonomia estratègica oberta, avançar en la transició ecològica i l'adaptació mediambiental, impulsar més justícia social i econòmica, i reforçar la unitat europea", ha citat.

El cap de l'Executiu espanyol ha posat l'accent en la tasca d'Espanya "per reforçar la competitivitat europea i dels Estats membre per reduir vulnerabilitats i dependència de tercers països en sectors clau com l'energia, l'alimentació i la salut".

A més, ha destacat que la Presidència espanyola ha propiciat mecanismes per "fomentar la indústria domèstica, la creació de més empreses i generar més ocupacions", amb "acords en normatives clau com la llei de matèries primeres crítiques".

Així mateix, Sánchez s'ha mostrat "especialment satisfet" amb l'acord assolit per reformar el mercat elèctric, "que beneficiarà tant els ciutadans com les empreses", ha subratllat; o amb el reglament de la restauració de la natura i per haver aconseguit acordar la primera llei d'intel·ligència artificial, "una regulació pionera al món".

"Es tracta d'una sèrie d'avanços indispensables per mantenir l'equilibri entre competitivitat i sostenibilitat en una Europa moderna", ha indicat el cap de l'Executiu central, que també ha destacat la posició de la UE en la COP 28 de Dubai, en la qual s'ha acordat "el principi de la fi dels combustibles fòssils".

EL PACTE MIGRATORI, ENTRE ELS ASSOLIMENTS

D'altra banda, el president ha defensat el Pacte sobre Migració i Asil que, segons ha reiterat, "permetretrà reformar el sistema de gestió dels fluxos migratoris, després de vuit anys de negociació". També ha valorat la supressió dels controls aeris i marítims a les fronteres internes amb Bulgària i Romania, "complint amb la prioritat que ha donat la Presidència espanyola a la seva plena incorporació a l'espai Schengen", ha incidit.

En el plànol econòmic, Sánchez ha ressaltat l'acord sobre la revisió de la governança econòmica de la UE --"crucial per garantir unes finances públiques equilibrades i sostenibles", ha aclarit--; i el "pas definitiu", en la seva opinió, per a la revisió del Marc Financer Plurianual, "acordant un text a 26 Estats membre que esperem que pugui ser adoptat pròximament".

Així, ha reivindicat l'impuls espanyol a la negociació sobre la directiva dels drets dels treballadors de les plataformes i l'ampliació d'acords comercials "amb més de 80 països".

El cap de l'Executiu central ha valorat, a més, l'"agenda exterior de la Unió, que vol consolidar, diversificar i ampliar els nostres vincles amb l'exterior". "Destaca la celebració de la cimera entre la Unió Europea i la Comunitat de l'Amèrica Llatina i el Carib (CELAC), que ha representat una oportunitat per revitalitzar els llaços entre totes dues regions. Hem aconseguit que aquesta relació birregional tingui vocació de permanència, amb el compromís de celebrar aquestes cimeres cada dos anys a partir d'ara", ha recordat.

REFORMES PER AL "COMPLEX CONTEXT INTERNACIONAL"

Sánchez també s'ha acomiadat de la Presidència espanyola lloant les "mires i ambició per donar resposta al complex context internacional en el qual Europa amplia les seves fronteres i el seu pes com a actor global".

En aquest sentit, ha ressaltat que s'ha iniciat el debat sobre les reformes que la UE ha de dur a terme "per preparar-se de cara a una Unió ampliada". "S'ha concretat el rumb que ha de guiar el futur de la Unió, que va rebre el suport de tots els Estats membre a la Declaració de Granada durant la reunió informal de caps d'Estat o de Govern, que vam acollir a Espanya a l'octubre", ha recordat.

Finalment, el president ha subratllat que Espanya va ser seu de 23 reunions informals ministerials, que s'han organitzat a tot el territori espanyol. "Una oportunitat per fer partícips de la Presidència tots els ciutadans i mostrar la diversitat d'un país amb profunda vocació europeista, materialitzant el lema de la nostra Presidència 'Europa, més a prop'", ha celebrat.

"Europa compta amb tots els ingredients necessaris per continuar sent una de les regions més pròsperes i socialment avançades del món. Europa representa estabilitat i certitud, per això hem de continuar sent audaços com l'és el projecte comú que construïm entre tots diàriament", ha finalitzat.