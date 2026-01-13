Sánchez es reunirà dilluns amb Feijóo per abordar l'enviament de tropes a Ucraïna

MADRID 13 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, es reuniran dilluns vinent 19 de gener al palau de La Moncloa per parlar sobre el possible enviament de tropes a Ucraïna quan hi hagi un acord de pau.
Sánchez ha acceptat la data proposada pel president del PP per a una trobada en la qual el cap de l'executiu l'"informarà sobre l'estratègia de seguretat i diplomàcia que està desplegant el Govern central", segons traslladen fonts de La Moncloa.
A més a més, segons indica l'executiu, Sánchez explicarà a Feijóo "els canvis geopolítics que s'estan produint al món", a més de les accions que està duent a terme per respondre-hi, la qual cosa, sostenen, ha estat fent de manera regular al Congrés i davant els mitjans de comunicació. El PP havia traslladat el desig que la reunió serveixi per tractar més qüestions.
Aquesta reunió obrirà una ronda de contactes amb tots els grups parlamentaris, excepte Vox, amb la qual el Govern central pretén informar-los de la intenció de desplegar tropes a Ucraïna un cop s'arribi un acord de pau amb Rússia.
Dimarts passat, Sánchez va anunciar a París --després d'assistir a la reunió de la coalició de voluntaris-- que tractarà amb els grups parlamentaris del Congrés un possible enviament de tropes espanyoles quan s'acabi la guerra.
No obstant això, el líder del PP ja va avisar diumenge que li faran costat si abans no els proporciona dades i explicacions detallades sobre aquesta operació. "Si creuen que tindran el suport del PP sense dades, sense condicions, sense explicacions, que se n'oblidin", va advertir.