Sánchez es reuneix a Armènia amb Carney en plena amenaça de Trump de retirar les seves tropes d'Europa

MADRID 4 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut una reunió bilateral aquest dilluns amb el primer ministre canadenc, Mark Carney, en la qual tots dos han reivindicat la defensa del sistema multilateral i el dret internacional i unes relacions "fluïdes i constructives" entre tots dos països, segons traslladen fonts governamentals.
La trobada s'ha produït al marge de la cimera de la Comunitat Política Europea que se celebra a Yerevan (Armènia), a la qual el mandatari canadenc assisteix com a convidat, i que es duu a terme en un context de creixent tensió amb els Estats Units, que amenacen amb retirar part de les seves tropes desplegades a Europa.
Washington ja va anunciar que s'emportarà 5.000 efectius d'Alemanya, després d'un intercanvi de declaracions amb el canceller, Friedrich Merz, i ha advertit que s'està replantejant la seva presència militar a tot el continent.
Prèviament Trump s'havia queixat que Espanya no va autoritzar els Estats Units per fer servir les bases d'ús conjunt de Rota i Morón per a l'ofensiva contra l'Iran. No obstant això el Govern espanyol assegura que no ha rebut cap comunicació del país nord-americà en aquesta matèria i neguen qualsevol "preocupació", segons ha indicat aquest mateix dilluns el ministre de Presidència, Félix Bolaños.
Sánchez també s'ha reunit amb l'amfitrió, el primer ministre d'Armènia, Nikol Pashinyan, amb qui ha abordat la importància de culminar el procés de pau amb l'Azerbaidjan i continuar reforçant els llaços amb la Unió Europea.
A Yerevan, també s'hi ha celebrat la segona reunió informal de la Coalició Europea contra les Drogues impulsada per França i Itàlia, amb el suport d'Espanya, per afrontar la lluita contra el tràfic de drogues des de l'acció multilateral.
ALERTA SOBRE L'ACCÉS PREMATUR A LES XARXES SOCIALS
En la reunió --la vuitena que celebra la Comunitat Política Europea, que ha aplegat líders de més de 45 països-- Sánchez ha participat en la taula rodona sobre 'Resiliència democràtica i amenaces híbrides' en la qual ha alertat de la "reculada generalitzada" en qualitat democràtica que mostren els índexs internacionals.
En concret, el cap de l'executiu espanyol ha mostrat preocupació per les vulnerabilitats que, diu, aprofiten els qui controlen les infraestructures digitals i les xarxes socials. En aquest sentit, ha tornat a alertar dels "preocupants danys" que genera l'accés prematur a les xarxes socials i ha cridat a actuar en diversos àmbits.
Així, ha demanat aplicar l'Escut Europeu de la Democràcia i dotar de recursos el Centre Europeu per a la Resiliència Democràtica; també ha cridat a establir una "edat digital" per accedir a les xarxes a nivell europeu i finalment revisar les obligacions de les plataformes en la Directiva de Serveis Digitals.
Sánchez ha destacat la iniciativa impulsada pel seu govern 'En defensa de la democràcia' celebrada aquest mes d'abril a Barcelona i ha animat la resta de països a unir-se a la taula rodona sobre democràcia digital i a donar suport al panell científic sobre intel·ligència artificial de l'ONU.