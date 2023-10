Sánchez es reuneix aquest divendres amb Junts i, per primera vegada, amb Bildu

MADRID, 13 oct. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central en funcions i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, conclourà aquest divendres la seva primera ronda de contactes amb vista a la seva investidura rebent a Junts, el vot del qual és clau per a la seva continuïtat a La Moncloa, i reunint-se per primera vegada amb una representació de Bildu, en aquest cas els seus portaveus al Congrés, Mertxe Aizpurua, i al Senat, Gorka Elejabarrieta.

El passat 3 d'octubre, quan el Rei el va designar com a candidat a la Presidència, Sánchez va anunciar que protagonitzaria una primera presa de contacte amb tots els portaveu dels partits representats a la Cambra baixa, excepte Vox, tercer grup per nombre de diputats. I l'endemà va començar citant-se amb la seva vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.

La Cimera Europea celebrada a Granada el va obligar a pausar la ronda durant dos dies però aquesta setmana va continuar les seves trobades el dilluns amb el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que van seguir el dimarts els portaveu del PNB, Aitor Esteban, i de BNG, Néstor Rego, i el dimecres els d'ERC ( Gabriel Rufián), CC (Cristina Valido) i UPN (Alberto Catalán).

L'ANTERIOR FOTO VA SER AMB ADRIANA LASTRA

Fins ara l'habitual era que Sánchez delegués en els seus portaveu parlamentaris les reunions amb les formacions minoritàries, però aquesta vegada ha decidit assumir-les en persona, almenys en la primera presa de contacte, per després donar pas a una comissió negociadora que anirà concretant detalls a partir de la setmana vinent.

Per això l'última 'foto' d'investidura del PSOE amb EH Bildu la va protagonitzar Adriana Lastra, llavors número dos del partit i portaveu socialista, a principis de 2020.

Serà la primera vegada que un president del Govern central rebi a una delegació de Bildu, una coalició on la força majoritària és Sortu, el partit que té en la seva direcció al darrer cap d'ETA, David Pla.

Encara que no hi ha cap acord segellat, el PSOE compta amb els vots dels sis diputats de la coalició abertzale, ja que des dels incicis els seus portaveu han deixat clar que faran el que sigui per evitar una repetició electoral que pogués donar el govern al PP i a Vox.

Més complicat sembla el suport dels set diputats de Junts, que exigeixen amnistia i autodeterminació com a condicions imprescindibles per a un acord d'investidura.

TRUCARÀ A PUIGDEMONT I OTEGI?

Amb aquesta idea de donar caràcter de normalitat a les relacions del PSOE amb els independentistes, el dimecres es va publicitar la trucada de Sánchez al líder d'ERC, Oriol Junqueras, condemnat pel Suprem en la causa de l'1-O i posteriorment indultat pel Govern espanyol de coalició.

Està per veure si, igual que ha fet amb Junqueras, Sánchez decidirà també trucar als líders de Junts i Bildu, formacions que lideren respectivament l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que resideix a Bèlgica des de l'1-O, i Arnaldo Otegi.