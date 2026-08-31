Sánchez es reuneix amb el Rei després de considerar que hi ha "raons suficients" perquè Felip VI visiti Ceuta i Melilla

Javier Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID, 31 ago. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha mantingut una trobada aquest dilluns amb el Rei Felip VI, després de declarar que veu "arguments i raons suficients" perquè el monarca visiti les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla, cosa que no ha fet des que va arribar al tro el 2014.
Segons han confirmat fonts de Moncloa a Europa Press, la reunió --que s'ha produït durant la tarda d'aquest dilluns-- respon a un dels despatxos habituals que tots dos mantenen diverses vegades al mes, encara que no han precisat els assumptes tractats. "El despatx estava agendat des d'abans d'estiu i ha transcorregut amb la normalitat habitual", han abundat aquestes mateixes fonts.
Una trobada que s'ha dut a terme hores després de les declaracions emeses aquest matí pel líder de l'Executiu, en les quals ha assenyalat que hi ha "arguments i raons suficients perquè el cap de l'Estat visiti per fi Ceuta i Melilla". En aquest sentit, Sánchez ha assegurat que "aquesta visita es farà" quan es donin les condicions per a això.
"Això és el que he compartit amb el cap de l'Estat i és el que es farà", afegia el president del Govern, sense concretar si Felip VI li ha traslladat la seva voluntat de realitzar aquest desplaçament, com va assegurar en el seu moment el president de Ceuta, Juan Vivas, després de la seva reunió amb el monarca el passat 6 d'agost.
Preguntat sobre quan es produirà aquesta visita, Sánchez es limitava a indicar que "quan es donin les condicions per a això", remarcant que "la visita es farà" però que ara és necessari que el Govern i la Casa Real treballin per coordinar-la, negant a més que des de l'Executiu hagin vist amb mals ulls que això ocorri.
LA SEVA ÚLTIMA TROBADA VA SER EN EL TRADICIONAL DESPATX A MALLORCA
Felip VI i Sánchez ja van mantenir el passat 29 de juliol en el Palau de l'Almudaina el tradicional despatx abans de l'aturada estival que tots els anys mantenen a Palma.
El de Mallorca és l'únic despatx entre Felip VI i Sánchez que es fa públic, si bé tots dos mantenen amb certa assiduïtat contactes en els quals poder abordar diferents qüestions d'interès nacional.
Els despatxos entre el Rei i el president del Govern central no tenen una periodicitat fixa però es produeixen amb freqüència, sobretot en moments en què es considera particularment necessari.