Sánchez retreu al PP la seva "incoherència" en cedir davant de Vox en immigració: "Tira del ronsal i el PP allà que va"

Javier Escriche - Europa Press
Reitera la seva defensa a Puente i no admet "lliçons" de Feijóo: "Va mentir dient que estava informat en temps real de la dana"
TERUEL, 1 febr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha retret al PP la seva "incoherència" a propòsit de la regularització de migrants perquè van votar a favor de la presa en consideració de la iniciativa legislativa popular, però ara "Vox els diu que no, llavors callen i s'oposen".
"Quan governava Aznar i va regularitzar a mig milió de migrants, el PP deia que Espanya va bé. I avui que Espanya va millor, diuen que no, però si han votat a favor de la presa en consideració de la Iniciativa Legislativa Popular precisament per regularitzar la migració. I ara que Vox els diu que no, llavors ells callen i s'oposen a aquesta regularització", ha afirmat Pedro Sánchez durant un acte electoral del PSOE a Terol.
Sánchez ha demanat als populars que escoltin a la patronal, als ciutadans, a l'Església i al "sentit comú" del poble espanyol que, com ha defensat, "és solidari i no oblida la seva memòria ni la seva història". Al seu torn, Sánchez ha criticat que l'oposició basi la seva política en l'"insult, incoherència i inoperància" i ha lamentat que Pilar Alegria, candidata al Govern d'Aragó, hagi hagut de rebre "bastants" insults durant la campanya. "Et falten el respecte perquè els sobra superba i mala educació", ha indicat.
El president del Govern ha insistit que el PP diu una cosa i "fa la contrària" en funció del que Vox digui i ha posat d'exemple la signatura del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere o l'aprovació de Mercosur a Brussel·les, malgrat que després a Espanya "demanen que no s'apliqui".
"Vox tira del ronsal i el PP allà que va. Diuen una cosa i fan la contrària en funció del que els digui Vox", ha subratllat.
Sánchez també ha carregat contra Vox perquè ha assegurat que diuen que defensen al sector primari, però "callen com lacais quan qui els mana, el de l'altre costat de l'Atlàntic, imposa aranzels".
NOVA DEFENSA D'ÓSCAR PUENTE
A més, ha recolzat al ministre de Transports, Óscar Puente, i ha assegurat que no tolerarà "lliçons" de Feijóo, "el que va mentir dient que estava puntualment informat en temps real del que ocorria amb la dana de València".
"No donarà lliçons a un ministre com Puente que ha estat al peu del canó i donant la cara des del primer moment de la tragèdia", en al·lusió a l'accident ferroviari d'Adamuz (Còrdova), sobre el qual ha reiterat les condolències per les víctimes i ha assenyalat que el Govern "els acompanyará avui, demà i els dies que facin falta". "Sempre els acompanyarem", ha subratllat.
SUPÈRBIA D'AZCÓN I MISOGÍNIA D'ABASCAL
Al principi de la seva intervenció, Sánchez ha rebut un insult d'algú del públic, que ha reaccionat posant-se en peus aplaudint al president i dient-li: 'No estàs sol'. Sánchez ha agraït a la gent el gest i ha assegurat que "qui insulta no té arguments ni gens que oferir a la societat".
En relació amb les eleccions al Govern d'Aragó del proper 8 de febrer, Sánchez ha advertit que hi ha dos models sobre la taula, el del PP i Vox i el del PSOE, per això ha instat a la ciutadania que vulgui frenar a l'oposició a votar a Alegria per "fer avançar a la regió". "Aragó no necessita ni els insults, ni la supèrbia d'Azcón, ni la misogínia ni tampoc l'odi d'Abascal. Aragó necessita Alegria, i l'alegria la portarà el Partit Socialista", ha pronunciat.
En aquest sentit, ha criticat que els governs autonòmics del PP no hagin enfortit l'Estat del Benestar malgrat els 300.000 milions d'euros transferits a les CCAA. "No ho han fet (enfortit l'Estat del Benestar) perquè senzilla i planament no creuen en l'ascensor social. No ho han necessitat", ha assenyalat.
"Aragó necessita un Govern presidit per una dona com Pilar Alegria per donar carpetada a dos anys i mig de govern creuat de braços d'Azcón", ha afirmat. El president de l'Executiu ha arremès contra el dirigent d'Aragó i el seu "sectarisme ideològic" per "posar-se medalles que no són seves".
Sobre aquest tema, ha esmentat la política industrial, l'energètica o la política educativa, entre altres. "Critica la política energètica del Govern, però bé que presumeix que gràcies a aquesta política energètica, avui Aragó compta amb més potència d'energia renovable i, per tant, amb una energia molt més barata que fa set anys. Critica també la política educativa, però es posa les medalles de la formació professional", ha indicat Sánchez.
Així mateix, ha criticat que no apliqui la llei d'habitatge o que no signi la condonació del deute i ho ha justificat assegurant que Azcón no ho fa per "pur sectarisme ideològic" i perquè no creu en la intervenció pública de mercats que no funcionen. "Aquesta és la diferència entre ells i nosaltres", ha recalcat.
Finalment, ha utilitzat l'activisme de Bruce Springsteen a Minnesota contra la política migratòria com a exemple per qüestionar les polítiques de dretes a Espanya. "El que no voleu per al món, ho voleu per a Europa, per a Espanya i per a Aragó? Necessiteu un altre argument per votar?", ha preguntat fent una crida als votants a acudir a les urnes el proper 8 de febrer.