Sánchez retreu al PP que demani eleccions generals anticipades i es negui a convocar comicis a la Comunitat Valenciana

MADRID 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha retret al PP que hagi estat "set anys" demanant eleccions generals anticipades, però alhora es negui a convocar comicis a la Comunitat Valenciana després de la dimissió de Carlos Mazón.
A parer seu, suposa una "greu contradicció" que els populars no vulguin eleccions autonòmiques després de la "tragèdia social, política i institucional" que va provocar la dana amb més de 200 morts l'octubre del 2024, segons ha dit en el ple del Congrés aquest dimecres.
Per Sánchez, els valencians "no volen més dosis de negacionisme" ni "rendir-se a la ultradreta" i per contra desitgen "canviar de rumb" després del "desastre" que, afirma, el PP i Vox han provocat en aquest territori.
En aquest sentit, l'ha advertit que el Govern central estarà "vigilant" perquè cap dels acords que puguin tancar les formacions liderades per Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal "vulneri els compromisos internacionals ni la legislació vigent en matèria de drets i llibertats".