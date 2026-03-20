Sánchez resta importància al xoc amb Sumar que ha endarrerit el Consell de Ministres: "No ho veig un problema"

MADRID 20 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha mirat de restar importància al retard de dues hores que ha patit el Consell de Ministres d'aquest divendres a conseqüència de la pressió de Sumar per incloure mesures en l'àmbit de l'habitatge dins el paquet anticrisi per fer front a la guerra de l'Iran i considera que és una situació normal en un govern de coalició.
Sánchez ha estat preguntat sobre com han estat aquestes hores, quan els ministres de Sumar s'han negat a entrar al Consell de Ministres i ha respost que "les d'un govern de coalició". No obstant això, Sumar apunta que el PSOE volia aprovar un sol text i en les converses d'última hora han acordat separar les mesures relatives a l'habitatge en un segon reial decret.
"És que no li puc dir res més", ha indicat Sánchez, després d'apuntar que s'han dedicat a "treballar, parlar i arribar a acords" i ha destacat que finalment han assolit un acord que s'ha materialitzat en dos reials decrets diferents, un sobre habitatge i un altre sobre mesures per abaixar el preu de l'energia.
"Entenc que el safareig és interessant per als mitjans de comunicació", ha apuntat en una roda de premsa a La Moncloa, i ha assenyalat a més que en les últimes hores ha hagut de ser fora d'Espanya per participar en el Consell Europeu a Brussel·les.
Al seu parer, aquesta és la política del segle XXI "el diàleg, la negociació i l'acord" que, considera, aporta "més legitimitat" a les decisions que pren l'executiu. "Per tant, jo no ho veig en absolut un problema sinó al contrari, un actiu d'aquest govern", ha defensat.