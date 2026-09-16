Sánchez responsabilitza Ceuta de la presència de menors als carrers: "Això pregunta-ho a Vivas"

Jesús Hellín - Europa Press
MADRID 16 set. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha animat a preguntar al president de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), per què hi continua havent centenars de menors immigrants pels carrers de la ciutat autònoma, després d'un mes i mig de l'entrada massiva d'unes 80.000 persones a finals de juliol i malgrat que el Marroc es compromet públicament a reacollir-los.
Després de la sessió de control al Govern central aquest dimecres del Congrés, el cap de l'executiu ha estat preguntat pel motiu que encara hi hagi prop d'un miler de menors als carrers i platges de Ceuta.
"Això pregunta-ho a Vivas", ha etzibat Sánchez als mitjans als passadissos de la cambra baixa, mentre es dirigia a la sortida, després d'intervenir a l'hemicicle, on ha acusat els populars de "cronificar" la crisi i de posar bastons a les rodes.
SÓN LES SEVES COMPETÈNCIES
D'aquesta manera, Sánchez ha incidit que la competència en la gestió dels menors és del govern de Vivas, mentre que el Govern central està encarregat dels tràmits administratius dels majors d'edat i de tornar al seu país els que no tenen dret a ser a Espanya.
Dimarts, el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que està al capdavant del comandament únic d'aquesta crisi, ja va dir que és el govern de la ciutat el que ha d'aclarir quants menors queden exactament, perquè forma part de les seves competències directes. No obstant això, va assenyalar que calculen que encara resten entre 700 i 1.000 nens i nenes sense tutela de les autoritats.