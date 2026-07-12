Sánchez respon Rajoy sobre la selecció francesa: "Que guanyi el millor i que perdi el racisme"

Alberto Ortega - Europa Press
MADRID, 12 jul. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha respost aquest diumenge l'expresident Mariano Rajoy per dir en una columna d'opinió que la selecció francesa de futbol té "altíssim nivell, això sí, sense francesos", sobre la procedència dels seus jugadors: "Que guanyi el millor i que perdi el racisme", ha dit Sánchez.
"Hi ha qui encara mesura la pertinença pel cognom, el lloc de naixement o el color de pell. Altres la mesurem per l'arrelament a un país i la voluntat de contribuir-hi. Jugant al futbol. Cuidant la nostra gent gran. O obrint negocis", ha escrit el president en un missatge publicat a la xarxa social X.
Ha afegit que "Espanya és de qui l'estima i la treballa. No de qui l'avergonyeix amb declaracions xenòfobes" i ha tancat el seu missatge amb una referència a la semifinal Espanya-França del Mundial: "França, ens veiem en semifinals. Que guanyi el millor i que perdi el racisme".
ALBARES
El ministre d'Afers exteriors, José Manuel Albares, ha considerat que el comentari de Rajoy és "feridor i perillós" i ha subratllat que els francesos són "els nostres amics, veïns i socis".
"Tot el que encobreixi racisme i xenofòbia és menyspreable. No és Espanya", ha escrit a 'X'. "Tots el francesos, sense distinció, són els nostres amics, els nostres veïns i socis", ha afegit.
I ha tornat a afirmar que "el sabotatge del PP" no impedirà que tiri endavant el Tractat d'Amistat amb França, un acord la ratificació del qual va ser paralitzada dijous per part del PP en el Senat per remetre-ho de nou davant del Tribunal Constitucional.
23 DE 26 JUGADORS NASCUTS A FRANÇA
Les paraules de Rajoy, publicades a El Debate en classificar-se Espanya per semifinals, han generat reaccions al Govern francès: el ministre de l'Interior, Laurent Nuñez, les veu "absolutament inacceptables" en una entrevista en BFM TV, mentre que l'Ambaixada de França recorda que "tots els jugadors de la selecció francesa són francesos" i que "dels 26 jugadors, 23 van néixer a França".
El ministre francès va afegir que "França és un país divers on tothom pot desenvolupar-se" i "hi ha una França, simplement, que és una República en què tothom ha de poder trobar el seu lloc".
La ministra delegada per a la Igualtat de Gènere, Aurore Bergé, veu "relliscades racistes repetides" i "insuportables", i la ministra per als territoris d'Ultramar, Naïma Moutchou, demana a la Federació Francesa de Futbol "totes les accions legals possibles" contra les declaracions de Rajoy.