Sánchez respecta les manifestacions pacífiques però ressalta el vot com una forma superior de democràcia

MADRID, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El candidat del PSOE a la presidència del Govern central, Pedro Sánchez, ha començat la seva intervenció en la sessió d'investidura assegurant que respecta les "manifestacions pacífiques" promogudes pel PP i Vox contra els seus pactes de govern, tot i que ha postil·lat que la Constitució "només contempla una forma superior d'exercici democràtic i és votar en les eleccions".

Així ho ha dit Sánchez en les seves primeres paraules a la tribuna en aquesta sessió d'investidura que ha començat aquest dimecres a les 12:00 hores, en les quals ha volgut començar reaccionant a les manifestacions promogudes els últims dies pel PP i Vox contra l'amnistia i la resta de pactes amb les formacions independentistes.

En aquest sentit, ha dit respectar aquestes concentracions quan han estat pacífiques, i alhora ha traslladat el seu "reconeixement" perquè, segons ha dit, han exercit un "dret constitucional de participació política".

No obstant això, ha puntualitzat que la Constitució "només contempla una forma superior d'exercici democràtic i és votar en les eleccions". "Precisament aquest és el procediment que la Constitució assenyala per a la formació del govern i, en conseqüència, també per a la investidura de la presidència del govern", ha afegit.