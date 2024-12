Sánchez reprèn aquesta setmana la Conferència de Presidents després de dos anys, amb el focus posat en el finançament

Les CCAA del PP van aconseguir incloure el debat sobre el contingent català en l'ordre del dia, juntament amb habitatge, migració i sanitat

El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, reunirà aquest divendres els mandataris autonòmics a la Conferència de Presidents que se celebrarà a Santander després de més de dos anys sense convocar-se, en una cita en què el focus estarà posat en el finançament autonòmic després de l'acord entre el PSC i ERC per a un contingent català, encara que l'ordre del dia també inclou habitatge, migració i sanitat.

En un primer moment, Sánchez va convocar aquesta Cimera de Santander per parlar exclusivament sobre l'habitatge, encara que el poder territorial del PP governant a onze comunitats autònomes va forçar l'executiu a incloure el debat sobre finançament autonòmic amb el focus posat en l'acord perquè Catalunya surti progressivament del règim comú.

Cal esperar que les CCAA del PP portin un posicionament comú contra aquest contingent català, com ja han anat fent en les seves reunions bilaterals amb Sánchez a La Moncloa, encara que el Govern central mirarà d'evidenciar els diferents criteris que demanen les diferents comunitats autònomes a l'hora de reformar el sistema de finançament autonòmic.

Les comunitats autònomes governades pel PP reclamen des de fa diversos mesos que el finançament autonòmic es tracti en aquest fòrum multilateral de la Conferència de Presidents i després al Consell de Política Fiscal i Financera.

HABITATGE, MIGRACIÓ I SANITAT

Però, a més de finançament, Sánchez i els presidents autonòmics també abordaran altres assumptes d'actualitat com l'habitatge, la migració i la manca de professionals sanitaris, encara que durant les intervencions dels mandataris regionals poden sortir a la llum altres qüestions.

L'assumpte de la migració es produeix després de la trobada que van mantenir aquest dijous el Govern central, el PP, les Canàries i Ceuta per mirar de desencallar el repartiment de menors migrants i el seu finançament, un assumpte que està així des de l'estiu amb la crisi migratòria.

En el cas de l'habitatge, Sánchez va fer el cap de setmana passat durant el 41è Congrés Federal del PSOE un anunci relacionat amb aquest matèria, que prometia la creació d'una empresa pública per construir i gestionar cases, encara que no se n'ha concretat res més.

L'habitatge és un dels principals motius de fricció entre el Govern central i les CCAA per la competència autonòmica i l'aplicació de la llei d'habitatge, i ha provocat diverses manifestacions a les principals ciutats espanyoles.

Sobre la sanitat, les comunitats autònomes també s'han queixat de la manca de professionals sanitaris i han forçat incloure aquest assumpte a l'ordre del dia.

PRIMERA SORTIDA DE MAZÓN DESPRÉS DE LA DANA

La Conferència de Presidents també serà a priori el primer acte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fora de la seva comunitat després de la dana que va assolar fa més d'un mes el Llevant espanyol i que va deixar més de 215 morts a València.

I és que Mazón acudirà a aquesta Conferència de Presidents després que el govern de Pedro Sánchez ha assenyalat la seva responsabilitat en la gestió de la dana en diverses ocasions.

AMB CATALUNYA I EL DUBTE D'EUSKADI

Amb tot, el president de la Generalitat de Catalunya, el socialista Salvador Illa, també va confirmar la seva presència en aquesta Cimera de Santander, i va avançar que defensarà la seva proposta de finançament singular en aquest fòrum.

A l'anterior Conferència de Presidents, que es va celebrar a La Palma, va estar present l'exdirigent català Pere Aragonès per la incertesa de la guerra d'Ucraïna, encara que Catalunya va deixar la seva cadira buida en les anteriors cites d'aquest fòrum.

Per la seva banda, la presència del lehendakari basc, Imanol Pradales, en aquesta Conferència de Presidents és una incògnita a dia d'avui, malgrat que el seu executiu sí que hi va participar fa més d'un mes a el cimera preparatòria d'aquest fòrum, encara que això no en garanteix l'assistència.

A les anteriors cites, el Govern basc sí que va acudir després d'aconseguir algun tipus d'acord amb l'executiu central que va assegurar la seva presència a la Conferència de Presidents.