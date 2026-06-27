Sánchez replica Page per demanar eleccions i recorda que el 2016 va afavorir la investidura de Rajoy

Jesús Hellín - Europa Press
Trasllada que té més ganes que mai de guanyar les eleccions eL 2027
MADRID, 27 juny (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha respost les crítiques del president de Castella-la Manxa, Emiliano García Page, recordant-li que l'any 2016 formava part del sector socialista que va afavorir la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy.
Page ha estat l'única veu discrepant que ha escoltat Sánchez en el Comitè Federal d'aquest dissabte, junt amb la de l'alcaldessa de Palència, Miriam Andrés, i ha tornat a demanar que avanci les eleccions com a resposta als diferents casos de corrupció que afecten a l'executiu i al partit.
En el seu torn final --per clausurar un Comitè Federal que ha durat sis hores per a les prop de quaranta intervencions que hi ha hagut-- el cap de l'Executiu ha respost a aquesta crítica assenyalant que els qui ara demanen un avançament electoral són els mateixos que van propiciar la investidura de Rajoy l'any 2016, segons indiquen fonts socialistes.
Sánchez recorda així la batalla interna que es va viure en el PSOE entre els qui advocaven per deixar governar Rajoy i els partidaris del 'no és no' liderats per ell. Aquest xoc va acabar en el cèlebre Comitè Federal d'octubre de 2016 que el va apartar de la secretaria general.
A més de Sánchez, la 'número dos' del PSOE i secretària general dels socialistes andalusos, María Jesús Montero, i el ministre i líder a Madrid, Óscar López, han respost directament als retrets de Page durant les seves intervencions. Tots dos li han atribuït que remi en contra dels interessos del seu partit i jugui a favor de l'oposició amb els seus plantejaments.
Des de l'entorn de Page rebutgen lliçons d'aquells que "no voten ni al seu poble" i retreuen que hi hagi ministres que intervinguin en el Comitè Federal, una norma no escrita que no s'està complint en les últimes edicions.
LA MAJORIA DEIXA LES ELECCIONS EN MANS DE SÁNCHEZ
Malgrat aquests retrets, a Ferraz destaquen que la immensa majoria d'intervinents s'han alineat amb l'actual direcció i Sánchez ha traslladat tota la seva disposició a seguir, assegurant que té més ganes que mai de tornar a guanyar les eleccions l'any 2027.
Page i Andrés han estat els únics que han reclamat eleccions, mentre la resta de líders territorials i dirigents han deixat la decisió en mans del president, posant l'accent en que és una prerrogativa que només li correspon a ell.
Segons diferents fonts consultades, ningú més ha demanat que convoqui les generals abans de les municipals i autonòmiques de maig de 2027, perquè els alcaldes i líders regionals no pateixin una caiguda electoral generalitzada com va passar el 2023.
En aquest sentit, diversos líders autonòmics diuen que Sánchez convocarà quan consideri que és el millor moment per a Espanya i per al PSOE, encara que des d'una federació admeten que seria preferible que les generals se celebressin abans, entre gener i abril.
Les fonts consultades diuen que només Page ha citat explícitament el 'cas Leire Díez' i ha demanat que el PSOE es querelli contra ella. La resta d'al·lusions han estat en termes genèrics en què han expressat la seva repulsa pels anteriors secretaris d'Organització, José Luis Ábalos i Santos Cerdán, encara que sense citar-los.
SILENCI SOBRE LES JOIES DE ZAPATERO
Diversos integrants del Comitè Federal han mostrat el seu suport a l'ex-president José Luis Rodríguez Zapatero i han posat l'accent en el respecte a la presumpció d'innocència.
Però no hi ha hagut esments a les joies trobades per la Guàrdia Civil en el seu despatx, l'origen del qual encara no ha explicat.
APROVEN EL CALENDARI I MESURES ANTICORRUPCIÓ
El Comitè, a més, ha aprovat per unanimitat el calendari d'eleccions primàries de cara a les eleccions autonòmiques i municipals que ofereix tres dates als territoris: juliol, setembre i novembre.
També han tirat endavant les mesures reglamentàries per aplicar plenament les 13 mesures anticorrupció i de control intern anunciades fa un any.